23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Сегодня все больше звезд российской эстрады устремились в Сочи, чтобы посмотреть или принять активное участие в творческом вечере Николая Баскова. И если недавно, Олеся Судзиловская отдыхала на пляже, то сегодня и она присоединилась к Максиму Галкину, Вере Брежневой, Лере Кудрявцевой и десяткам других артистов. Но остались и те, кто продолжает активно отдыхать: Джиган и Регина Тодоренко проводят время в компании детей, Тимати катается на серфе, а Ольга Серябкина читает классику с красивым видом.
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Фото: Личный Instagram @ververa
Бывшая спутница Тимати и мама его сына, Анастасия Решетова, открывает для себя Францию с новой стороны: гуляет по старинным улочкам, а в свободное от прогулок время — наблюдает за тем, как резвится в бассейне Ратмир.
Мария Горбань активно готовится к возвращению в Россию, где ее ждет старшая дочь Фаня и мама-именинница, возраст которой, дочь «честно забыла». Заботливая актриса с нежностью подписала поздравительные пост с фотографиями мамы: «Для меня ты всегда моя молодая и энергичная мамуля из детства. Наш вечный двигатель! Люблю безгранично… до луны и обратно», — поделилась она в Instagram.
«Это были прекрасные каникулы в Петербурге и не только», — подписала серию фотографий в черном вечернем платье Алена Водонаева. Популярный блогер и ведущая поделилась также редкими снимками с сыном. В свободное от позирование время, им удалось пообщаться с живым индюком — редкость для столичных жителей.
Перед тем, как сесть в самолет в сторону Черного побережья, 47-летняя Олеся Судзиловская успела снять прощальное видео на турецком берегу и похвастаться идеальной фигурой: «Спасибо, Лето 2021! Спасибо, семья!», — написала артистка.
Очевидно, что самой горячей точкой на карте России, сегодня заслуженно стал Сочи, где активно проходит фестиваль, любимый миллионами зрителей. Совсем скоро будет объявлен победитель — молодой исполнитель, который для развития своей карьеры, получит немаленькую сумму. Призовой фонд «Новой волны» в этом году составил 7 миллионов рублей.
Фото и видео: Instagram
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