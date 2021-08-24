23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня все больше звезд российской эстрады устремились в Сочи, чтобы посмотреть или принять активное участие в творческом вечере Николая Баскова. И если недавно, Олеся Судзиловская отдыхала на пляже, то сегодня и она присоединилась к Максиму Галкину, Вере Брежневой, Лере Кудрявцевой и десяткам других артистов. Но остались и те, кто продолжает активно отдыхать: Джиган и Регина Тодоренко проводят время в компании детей, Тимати катается на серфе, а Ольга Серябкина читает классику с красивым видом.