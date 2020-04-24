23 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица пожаловалась на непростые отношения с техникой: «Мое лицо, когда, не разобравшись в настройках корзины нового телефона, поторопилась и по ошибке удалила безвозвратно 15 минут новой сказки, перезаписала, записала еще рассказ для аудитории всех возрастов, а WI-Fi не фурычит. Ждем-с».

Лиза Арзамасова примерила яркую помаду: «Честно признаюсь: губы покрасила в фоторедакторе. Я люблю красный цвет в одежде, но помаду красную носить не решаюсь. Как-то неловко себя с ней чувствую. Играю спектакль "Камень" в театре Наций в черном парике. Чем не картинка для проверки красных губ?»

Мария Погребняк поделилась рецептом маски для роста волос: «Смешиваем: Репейное масло с перцем — 1 ст.ложка; Касторовое — 1 ст.ложка; Витамин A (ретинола ацетат) — 1 чайная ложка; Витамин Е (Альфа токоферола ацетат) — 1 чайная ложка; По желанию добавляем димексид — 1 чайную ложку (его мне посоветовала подписчица, раньше делала без него, сейчас с ним). Все перемешиваем! Масла можно подогреть, но совсем чуть-чуть! Главное, чтобы вы не обожглись! Добавляем Витамин B6 и b12 по 1 ампуле. Втираем в кожу головы. На концы волос наносим восстанавливающую маску».

Джорджина Родригес показала, как занимается спортом: