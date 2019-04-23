23 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Малышева показала подросших внуков: «Травка появилась!!! Весна пришла!!! Мои прекрасные мальчишки. Младший первый раз увидел травку!»

Рита Дакота поздравила дочь и поблагодарила бывшего: «Сегодня моей главной в жизни любви полтора года. С ‘полу’Днём Рождения, моя вселенная!! Я так сильно люблю тебя и так сильно благодарю за то, что выбрала мамой именно меня. Спасибо тебе @vs20 за то что наша Мия именно такая, какая она есть ,за то что, вопреки всему, это был идеальный тандем для создания идеального маленького человечка, и я всю жизнь буду благодарить тебя за это счастье быть мамой Мии. Моя главная победа, моя главная музыка, мой главный стимул».

Анастасия Трегубова рассказала о родах: «Мы дома! Но скажу вам честно - что разницы я не ощутила никакой! Моя история четвертых родов была похожа на дежавю: я приехала на роды за несколько дней! Пока ожидала часа Х, отдыхала, как в пятизвездочном отеле. 17 апреля утром было принято решение простимулировать роды. Сначала было страшно, конечно, но потом я собралась и доверилась своему врачу, с которыми рожала и в прошлый раз. В обед наш сын появился на свет. Должна признаться, что это были мои самые легкие и быстрые роды. Уверенность вселяло еще и то, что мой муж все время был рядом. Саша поддерживал меня и принимал активное участие в рождении. И так увлёкся процессом, что даже первый раз в жизни перерезал пуповину!!!»

Юлия Проскурякова показала, как играет ее дочь: