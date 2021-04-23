23 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Александра Флоринская поздравляет с днем рождения своего сына Лешу и добавляет, что он просто «обалденный» — так она считает и как женщина, и как мать.

Павел Прилучный поделился селфи с Тиллем Линдеманном — немецкий музыкант записал трек для фильма «Девятаев».

Наталья Подольская показала очень трогательное фото со своими сыновьями — певица отправилась в отпуск на Мальдивы.

Саша Бортич наглядно показала своим поклонникам, как проходят ее дни, — и записала видео об одном дне своей жизни.

Юлия Паршута празднует день рождения — певице исполнилось 33 года. Она опубликовала эффектное селфи с ярким макияжем — Юлия примерила цветные стрелки.