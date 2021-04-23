23 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @bugevuge
Александра Флоринская поздравляет с днем рождения своего сына Лешу и добавляет, что он просто «обалденный» — так она считает и как женщина, и как мать.
Павел Прилучный поделился селфи с Тиллем Линдеманном — немецкий музыкант записал трек для фильма «Девятаев».
Наталья Подольская показала очень трогательное фото со своими сыновьями — певица отправилась в отпуск на Мальдивы.
Саша Бортич наглядно показала своим поклонникам, как проходят ее дни, — и записала видео об одном дне своей жизни.
Юлия Паршута празднует день рождения — певице исполнилось 33 года. Она опубликовала эффектное селфи с ярким макияжем — Юлия примерила цветные стрелки.
Мила Сивацкая поделилась ярким фото со съемок в эффектном наряде и предложила своим поклонникам угадать, из какого десятилетия этот наряд.
Юлия Меньшова похвасталась своим достижением — на подоконнике вырос и созрел лимон.
Юлия Ковальчук радуется длинным выходным и публикует фото с весенней прогулки — а заодно интересуется у своих поклонников, какие у них планы на выходные.
Светлана Бондарчук с характерным ей чувством юмора поделилась неудачными кадрами — выглядит она на них, стоит отметить, весьма естественно.
Юлия Франц демонстрирует новый стильный весенний образ — она примерила кепку и необычную джинсовую куртку.
Ким Кардашьян демонстрирует, что после развода с Канье Уэстом ей есть, чем заняться — звезда усердно учится.
Фото и видео: Instagram Павла Прилучного, Александры Флоринской, Юлии Ковальчук, Юлии Паршуты, Юлии Меньшовой, Юлии Франц, Саши Бортич, Натальи Подольской, Ким Кардашьян, Милы Сивацкой, Светланы Бондарчук
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