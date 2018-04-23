23 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева показала, как выглядела в школе. А Катя Гордон поделилась наболевшим: «Женская красота - это красота спасительная, вдохновляющая, витальная. В обществе где о женской груди говорят как о коровьем вымени, в обществе, где грудь опошлена или доведена до круглого силиконового абсурда или ограничена временем... в этом обществе нет половозрелых людей... в нем только смешливые подростки, которые не знают ничего о любви и глубине... до женской груди надо дорасти».