23 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Беременная Елена Кулецкая наслаждается отдыхом в Италии, а Мария Шукшина поделилась аппетитным видео из Болгарии: « Картина маслом: завтрак Туриста...(ну, или ужин)... Болгария... P.S: кстати, рыбка эта по-болгарски называется Цаца...)».
«Тот редкий случай когда и мама, и папа вместе приехали за малым в садик», — написал Денис Клявер, а Рита Дакота показала милый семейный снимок с дочкой, которой сегодня исполнилось шесть месяцев.
Максим Галкин продемонстрировал последствия урагана.
Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш. #ураган #хозяйство
Пользователи Сети сравнили Светлану Бондарчук с Марлен Дитрих, оценив ее новый снимок. Саша Савельева показала горячий бэкстейдж-снимок из фотостудии, а Лиза Арзамасова продемонстрировала идеальный пресс.
Любовь Толкалина дала урок сценической речи: «Внимание, данное видео содержит элементы легкой эротики , поэтому будьте аккуратны со своими комментариями... ничего не могу поделать- обычная вещь, регулярная перед каждым выходом на сцену- на уроке сценречи...и не такому научат».
Альбина Джанабаева показала, как выглядела в школе. А Катя Гордон поделилась наболевшим: «Женская красота - это красота спасительная, вдохновляющая, витальная. В обществе где о женской груди говорят как о коровьем вымени, в обществе, где грудь опошлена или доведена до круглого силиконового абсурда или ограничена временем... в этом обществе нет половозрелых людей... в нем только смешливые подростки, которые не знают ничего о любви и глубине... до женской груди надо дорасти».