23-24 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
Эммануил Виторган показал фото с дочерью и внуком, а сыну Сергея Безрукова исполнился год.
«Встречает меня сегодня, значит, моя дочь с игрушечной помадой))) Растём по-полной! Самый светлый ангел», — рассказал Влад Соколовский.
Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга рассказов стала лидером продаж на минувшей неделе: «Ущипните меня, пожалуйста. Пока Тигран не видит». А ее шестилетняя дочь Марьяна настолько восхищена школой, что готова ходить туда каждый день.
Мария Комиссарова рассказала о крещении дочери Милитины.
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Сегодня у Милитинки появился ангел-хранитель 👼 ⠀ Вы много спрашивали, будем ли мы крестить и когда, так вот и настал тот день. Матвея мы крестили на 40й день, Милитину получается в 3,5 месяца. ⠀ Тяжело в наше время найти достойных крестных родителей, чтобы хоть молитву знали, тем более нам на чужбине. Поэтому нужен хотя бы близкий человек, которому не пофиг на твоего ребёнка🙏 ⠀ Сначала думали сделать дедушку (двоих нельзя ибо женаты), но мне сказали, что важна крестная мать для дочки. ⠀ В итоге второй раз крестной стала моя лучшая подруга Аня♥️ (я кстати ее крестная Сестра, крестила ее в 18 лет😀) Ещё у меня есть крестный сын Дамир (сын одноклассницы) и Максим (сын сестры)🙏 ⠀ А крестным, наш близкий друг, который приехал с семьей в наши края👍 ⠀ А вместе с Аней прилетела эта потрясающая икона♥️ @ikonu_ru написанная специально для Милитины, вообще православное имя Мелитина, но мою бабушку, очень набожного человека, звали МИлитина. ⠀ Имя редкое, найти икону с образом святой и в России то невозможно, не то, что в Испании, поэтому только на заказ выбирали. Писали в одной из самых известных мастерских, специально к Таинству крещения👼заказала сразу, как Миля родилась, результат превзошёл ожидания😍🙏♥️ Надеюсь она будет переходить через Поколения🙏 P.s Милитинка ни разу не пикнула даже😍
Лена Перминова показала, какой ее видит муж.
Анита Цой отправилась на свидание с мужем, но что-то пошло не так.
Елена Валюшкина удивила новой стрижкой и цветом волос.
Алена Апина прогулялась по местам своего детства.
Саша Project недовольна отдыхом на Бали: «К моему большому сожалению... на Бали моя радость пропала после похода на пляж! Мало того, что воровство процветает на пляжах, так еще и во всех магазинах и ресторанах недодают сдачу и приписывают цены больше, чем есть! Мужчины-балийцы фотографируют девушек исподтишка и, хихикая, сохраняют, и Бог знает, что они потом на эти фото делают… не могу понять, в чем здесь сказочное Бали🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️ Кроме серфа и океана, ничего хорошего я тут пока не увидела 🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️ может, я еще поменяю свое мнение...».
Юлия Такшина показала роскошный образ в пышном платье.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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