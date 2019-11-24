23-24 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Project недовольна отдыхом на Бали: «К моему большому сожалению... на Бали моя радость пропала после похода на пляж! Мало того, что воровство процветает на пляжах, так еще и во всех магазинах и ресторанах недодают сдачу и приписывают цены больше, чем есть! Мужчины-балийцы фотографируют девушек исподтишка и, хихикая, сохраняют, и Бог знает, что они потом на эти фото делают… не могу понять, в чем здесь сказочное Бали🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ Кроме серфа и океана, ничего хорошего я тут пока не увидела 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ может, я еще поменяю свое мнение...».