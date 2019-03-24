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23-24 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Жасмин

Фото: Instagram Жасмин
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Гном Гномыч не хочет возвращаться в Москву из отпуска и готов оставаться жить на Мальдивах.

Жасмин, Алла Пугачева и другие звезды поздравили Александра Буйнова с днем рождения, а Наталья Подольская показала видео с праздника в честь своей мамы.

Татьяна Навка побывала в Театре Наций: «Вчерашний вечер был посвящен Антону Павловичу Чехову! 🎭 В Театре наций шла одна из ранних его пьес "Иванов", стоит отметить, что здесь исторически сошлись и пьеса, и место, т.к. она изначально писалась именно для театра Корша. Может быть родные стены, а может быть перенесение действия в современный мир дают ощущение немного другого Чехова, да по-прежнему драматического, с внутренними монологами, семейными и личными проблемами, но какого-то более легкого живого восприятия. Целая плеяда потрясающих актёров @chulpanofficial @lizavetabo @evgeniy.mironovactor создают мир обреченной серой обыденной действительности, внутри которого у каждого своя маленькая трагедия. И финансовый кризис, и тяжелая болезнь, и любовный треугольник, и трагедия пустой жизни... Для каждого найдется о чём подумать после спектакля. Мои аплодисменты за прекрасный современный спектакль! 👏».

Дарья Пынзарь совершенно не комплексует из-за своей фигуры и демонстрирует подписчикам, как умеет стоять на голове: «Мой вес не мешает мне стоять на голове))) так -что с этим вопросом всех попрошу на выход)))) потому что под предыдущим постом прям кучу диетологов-похудологов набросилось))) я не худая , но мне норм и так, худых на пляже кстати больше чем тех кто покрупнее, поэтому уже худобой не удивишь никого)».

Ирина Пегова поделилась теплыми весенними фотографиями из Крыма, а Эвелина Бледанс с сыном покормила чаек.

Пауза

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

«С днём рождения тебя, мой нежный зайчик 🐰 Я помню, когда я узнала, что у меня будешь ты, я рыдала в голос от счастья, как-будто наперёд зная, что ты будешь приносить мне радость и счастье каждый день. Да благословит тебя Господь, моя ненаглядная, любимая девочка. Пусть все будет у тебя хорошо, ты этого заслуживаешь как никто ❤️❤️❤️», — Наталья Водянова поздравила дочь Неву.

Игорь Николаев прогулялся по Баден-Бадену в компании Сергея Шакурова.

Анфиса Чехова поделилась кадрами из необычной фотосессии.

Анна Семенович показала архивные фото: «Ну очень стараюсь не упасть!!! 😂 Я начала заниматься фигурным катание в три года и я даже не помню себя без коньков🤷‍♀️ Мне раньше казалось, что все люди на Земле умеют кататься на коньках(ведь это так легко), для меня так естественно скользить по льду даже не задумываясь 🤪 Но как-то раз я пошла с друзьями на каток и была очень удивлена увидев их передвижения по льду 😂 Больше на массовое катание я не ходила 😂😂🤪 хотя там весело».

Денис Клявер немало удивил подписчиков опубликованным видео.

Анастасия Костенко рассказала о подросшей дочери Милане: «Моя доченька❤️😍 Мы аккуратно вводим овощные пюре, с завтрашнего дня начнём мясные и супчики. Запоздало так из-за диатеза, который начался параллельно с прорезыванием 4х зубов🙈 Слава Богу, все прошло🙏🏻 Так что, у нас их почти 6! Ползает, привстает, но ещё не садится 🐣. Обожает петь, смотреть, как пою я и танцую( по настроению)😅 Уже пугается от звуков некоторых животных на своих игрушках 🙈 Ночью спит в своей кроватке, Днём со мной и ещё два оставшихся дневных сна на улице🙏🏻😍 Когда забираю у неё соску- отбирает обратно 😅 Это очень мило😍🙏🏻 Вроде ничего не забыла😅».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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