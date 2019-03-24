23-24 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка побывала в Театре Наций: «Вчерашний вечер был посвящен Антону Павловичу Чехову! 🎭 В Театре наций шла одна из ранних его пьес "Иванов", стоит отметить, что здесь исторически сошлись и пьеса, и место, т.к. она изначально писалась именно для театра Корша. Может быть родные стены, а может быть перенесение действия в современный мир дают ощущение немного другого Чехова, да по-прежнему драматического, с внутренними монологами, семейными и личными проблемами, но какого-то более легкого живого восприятия. Целая плеяда потрясающих актёров @chulpanofficial @lizavetabo @evgeniy.mironovactor создают мир обреченной серой обыденной действительности, внутри которого у каждого своя маленькая трагедия. И финансовый кризис, и тяжелая болезнь, и любовный треугольник, и трагедия пустой жизни... Для каждого найдется о чём подумать после спектакля. Мои аплодисменты за прекрасный современный спектакль! 👏».

Дарья Пынзарь совершенно не комплексует из-за своей фигуры и демонстрирует подписчикам, как умеет стоять на голове: «Мой вес не мешает мне стоять на голове))) так -что с этим вопросом всех попрошу на выход)))) потому что под предыдущим постом прям кучу диетологов-похудологов набросилось))) я не худая , но мне норм и так, худых на пляже кстати больше чем тех кто покрупнее, поэтому уже худобой не удивишь никого)».