23-24 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Акиньшина отдыхает с мужем Арчилом Геловани в Швейцарии. Похоже, актриса окончательно передумала разводиться с продюсером. «На отдыхе всегда весело #семья#любовь#скоровесна#айданаватрушки#агдежедети#муж#23февраля», — так подписала фото с супругом звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Сати Казанова поделилась секретами хороших взаимоотношений с мужем и не только: «Есть истины, при соблюдении которых, сохраняется здоровой баланс в жизни. Наверное, у каждого есть такие. Делюсь своим вдохновением. Первое правило: Не позволяйте кому-то стать приоритетом в вашей жизни, когда вы просто их запасной вариант. Отношения работают лучше всего, когда они сбалансированы… Второе правило: Никогда не объясняйте себя никому. Потому что человек, который вас любит, не нуждается в этом, а человек, которому вы не нравитесь, не поверит...».
Анна Лепс нежно поздравила дочь Еву с днем рождения: «Уже 17!!! Ее рождение разделило жизнь на две половины, до и после! Она учит меня безусловной любви, искренности, терпению, пониманию! Просто очень сильно люблю! ❤️».
А Стас Пьеха поделился очень неприятной новостью.
Новость уже просочилась в СМИ... Во избежании неправильных трактовок и кривотолков - я поделюсь с вами сам! Прошлой ночью, неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и ЗП.. наша клиника на сегодня зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя... это совсем не прибыльный бизнес и очень непривлекательный, т.к. мы постоянно имеем дело не только со спасением жизни, но и с активным сопротивлением со стороны спасаемого! И то, что побудило меня заняться этим лежит совсем не в финансовой плоскости, это (если угодно) мое служение обществу, я знаю, как тяжело выздоравливать от наркомании и знаю тысячу (из миллионов ушедших), кто смог переродиться и знаю, как мы это сделали, я свято верю именно в этот путь и хочу иметь возможность делиться этим... Строя эту клинику я брал в долг, продал квартиру... я знаю, что должен этим заниматься и все тут, ничто другое меня совсем не прельщает. Из сейфа украли 1200000 рублей. Больше там никаких денег храниться не будет. Хорошего и продуктивного дня❤️ @psklinika #клиникастасапьехи
Выходные многодетной мамы Тутты Ларсен тоже прошли в переживаниях.
Мы побили рекорд. Сегодня я увидела самую большую шишку в своей жизни. Ваня упал с горки лицом в снег, а под снегом был лед. Я мама не из робких, но тут сразу схватила его под мышку и к Рошалю, в НИИ детской Травматологии, дай там им всем Бог здоровья. Слава Богу, снимок чистый (крепкий у нас черепок), человек уже ест мороженое и смотрит мультик. Но 48 часов наблюдаем. Есть подозрение на сотряс. Вообще, дети очень часто бьются головой, Ваня не исключение. Это падение было третьим за неделю (заметно по расцветке лба). Я сама все детство проходила с перевязанной головой и гордилась, что похожа на раненого красноармейца. Дети - очень крепкие люди. Но все же, шишка шишке рознь. Что нам рассказал доктор в больнице: если ребенок после падения потерял сознание, его тошнит или есть головокружение - сразу к врачу. Хотя подобные симптомы могут проявиться не сразу, а в течение 48 часов. Надо наблюдать за поведением младенца. Если он необычно себя ведет, становится вялым, его невозможно добудиться, особенно если он не берет грудь - это плохо. Про шишки. Бывает ушиб мягких тканей, бывает гематома, а бывает и перелом костей черепа. Если шишка вспухает сразу и она плотная, имеет четкие контуры - это первые два варианта. При переломе шишка очень сильно отличается от шишки при ушибе мягких тканей. Во-первых, она проявляется не сразу, а тоже через некоторое время, может даже на следующий день. И она не твердая, а наоборот, наощупь напоминает резиновый шарик, наполненный жидкостью (это и есть внутричерепная жидкость, которая сочится через сломанные кости). У нее не такие четкие контуры, она, скорее, расплывшаяся. Если такую шишку обнаружили - пулей к врачу. Пока ребенок не ходит, наша задача обеспечить его максимальную безопасность в кроватке, на пеленальном столике, в ванне, ни сек не оставлять одного. А после того, как малыш пошел - будьте готовы к постоянным падениям. Это нормально. Так дети постепенно научаются НЕ падать. И не надо касок и шлемов. Природа нас ими не обеспечила, но зато обеспечила умением учиться на своих ошибках. Ну и бдите. Бабушка стояла в полуметре от Вани, и все равно не успела подхватить. Мажем Траумелем, не бесимся, наблюдаем. 🙏🏻❤️#ларсики #нирваня
Елизавета Башарова, недавно объявившая о разводе с агрессивным супругом, рассказала об отдыхе в Таиланде: «Терапия поющими тибетскими чашами — древняя техника оздоровления организма, которая на протяжении нескольких тысяч лет практиковалась в закрытых для европейцев монастырях Тибета. Это необыкновенная процедура глубокого расслабления и восстановление здоровья через звуковой и вибро-аккустический массаж всего тела. Во время терапии происходит глубокий и мягкий массаж всех внутренних органов, тканей и систем, все тело купается в океане исцеляющих звуков и вибраций».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram