23-24 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Акиньшина отдыхает с мужем Арчилом Геловани в Швейцарии. Похоже, актриса окончательно передумала разводиться с продюсером. «На отдыхе всегда весело #семья#любовь#скоровесна#айданаватрушки#агдежедети#муж#23февраля», — так подписала фото с супругом звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Сати Казанова поделилась секретами хороших взаимоотношений с мужем и не только: «Есть истины, при соблюдении которых, сохраняется здоровой баланс в жизни. Наверное, у каждого есть такие. Делюсь своим вдохновением. Первое правило: Не позволяйте кому-то стать приоритетом в вашей жизни, когда вы просто их запасной вариант. Отношения работают лучше всего, когда они сбалансированы… Второе правило: Никогда не объясняйте себя никому. Потому что человек, который вас любит, не нуждается в этом, а человек, которому вы не нравитесь, не поверит...».

Анна Лепс нежно поздравила дочь Еву с днем рождения: «Уже 17!!! Ее рождение разделило жизнь на две половины, до и после! Она учит меня безусловной любви, искренности, терпению, пониманию! Просто очень сильно люблю! ❤️».

А Стас Пьеха поделился очень неприятной новостью.