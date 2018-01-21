О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Яна Поплавская показала оригинальное селфи и поделилась рецептом счастья: «#двойнойпортрет #екатеринашпица #ЯнаПоплавская #фестиваль #люблюсвоюработу #хулиганскоенастроение #улыбайтесь #делайкакмы Очень не люблю 100 процентно серьезных людей, сразу понятно, что у них плохо с чувством юмора и с самооценкой. Люблю когда люди умеют смеяться на собой и иронично относиться к тяготам жизни, она у всех не простая. Поэтому улыбайтесь чаще, говорите другим хорошее , плохого и так вагон и маленькая тележка. Беды и проблемы всегда боятся смеха, улыбок и надежд ! Это мой подход к жизни».

Анна Хилькевич пожаловалась на сны: «Это странно, но нам (я имею в виду нашу семейную компанию) тут снятся очень странные сны!!! Прям всем с одинаковым настроением, каждую ночь и они "на грани". Даже Арианна по ночам во сне пугается чего-то... но днем ничего не предвещает таких сновидений!) Может это аура нашего отеля/номера?? Или района??»

Светлана Бондарчук продемонстрировала новую позу. Виктория Дайнеко показала свое тату: «Скучаю (по балету конечно)». Саша Project демонстрирует стройное тело: «Как же я люблю жару и солнце! Прожить месяц в тепле и купаться в океане — это рай для меня! Но скоро в Москву, сново в бой! Столько дел накопилось». Ей вторит Юлия Барановская: «Все!!!! Надо уже осознать, что я в Москве, что на улице зима и куча снега..... И это, кстати, тоже очень красиво».

«Да замечательная у нас погода!», — подтверждает Алексей Чадов фотографией с сыном.

Фото: instagram