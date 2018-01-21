О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Яна Поплавская показала оригинальное селфи и поделилась рецептом счастья: «#двойнойпортрет #екатеринашпица #ЯнаПоплавская #фестиваль #люблюсвоюработу #хулиганскоенастроение #улыбайтесь #делайкакмы Очень не люблю 100 процентно серьезных людей, сразу понятно, что у них плохо с чувством юмора и с самооценкой. Люблю когда люди умеют смеяться на собой и иронично относиться к тяготам жизни, она у всех не простая. Поэтому улыбайтесь чаще, говорите другим хорошее , плохого и так вагон и маленькая тележка. Беды и проблемы всегда боятся смеха, улыбок и надежд ! Это мой подход к жизни».

Полина Гагарина показала милое семейное фото: «МЫ #мы #семья #счастье #мальдивы2018 #мама #папа #ондрик #миюша». Кристина Орбакайте — очень короткое видео:

Татьяна Навка делится фотографиями с отдыха:

Пинк — милыми моментами из путешествия с детьми:

Публикация от P!NK (@pink)

Поклонники Нюши снова обсуждают ее беременность:

Юлия Проскурякова делится рассказами о путешествии:

Анна Хилькевич пожаловалась на сны: «Это странно, но нам (я имею в виду нашу семейную компанию) тут снятся очень странные сны!!! Прям всем с одинаковым настроением, каждую ночь и они "на грани". Даже Арианна по ночам во сне пугается чего-то... но днем ничего не предвещает таких сновидений!) Может это аура нашего отеля/номера?? Или района??»

Милана Кержакова похвасталась морем цветов, а Мария Погребняк поделилась философскими мыслями:

Я тут задумалась о потерянном поколении начала 2000х. А точнее, о детях этого поколения. Чем они живут и дышат?! СМИ очень сильно влияют на нашу жизнь. А особенно на мировоззрение незрелых, не сформированных личностей. Что я видела на этой неделе по ТВ? Диану Шурыгину. Её позор на всю страну сейчас на пике популярности. каналы заполнили свой эфир этой непристойной со всех сторон историей. Взрослые люди да, поймут всё правильно. Но объяснят ли они после просмотра своим чадам, что не так в этой ситуации? Что кроме смеха, здесь ещё скрыто очень много проблем. На мой взгляд, детям и подросткам обязательно нужно объяснять всё, что они увидели и услышали. Давать анализ этой информации и с помощью беседы формировать их представление о жизни. И самое главное давать своим детям не материальные блага, а ЛЮБОВЬ!❤ Если зайти на страницы тех, кто пишет злобные комменты под постами про смерть и все такое - это же дети! Которым скоро 18. Эти жестокие дети не знают ещё, что такое смерть. Поэтому так легко разбрасываются словами и проклятиями. Они беспринципные. Им никого не жалко - особенно собственных родителей. Которые, к сожалению, с утра до вечера многие годы пахали и пашут, чтобы прокормить и обеспечить, дать образование. Но из-за этого не успели объяснить своим детям самое главное. Подростков учит Ютуб. Или такие примеры, как сейчас мы видим по ТВ, в соц . сетях! Мы встречаемся в нашем женском клубе, @zhenskiy_club_kgb в том числе, чтобы объединить единомышленниц. Женщин, которым не безразлична судьба наших детей и будущих поколений! Наш следующий семинар как раз будет о любви, о семейных ценностях.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Алена Хмельницкая показала ретро-фото:

Анна Курникова похвасталась фигурой после родов:

Светлана Бондарчук продемонстрировала новую позу. Виктория Дайнеко показала свое тату: «Скучаю (по балету конечно)». Саша Project демонстрирует стройное тело: «Как же я люблю жару и солнце! Прожить месяц в тепле и купаться в океане — это рай для меня! Но скоро в Москву, сново в бой! Столько дел накопилось». Ей вторит Юлия Барановская: «Все!!!! Надо уже осознать, что я в Москве, что на улице зима и куча снега..... И это, кстати, тоже очень красиво».

«Да замечательная у нас погода!», — подтверждает Алексей Чадов фотографией с сыном.

Фото: instagram