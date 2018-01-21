22 января: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Я тут задумалась о потерянном поколении начала 2000х. А точнее, о детях этого поколения. Чем они живут и дышат?! СМИ очень сильно влияют на нашу жизнь. А особенно на мировоззрение незрелых, не сформированных личностей. Что я видела на этой неделе по ТВ? Диану Шурыгину. Её позор на всю страну сейчас на пике популярности. каналы заполнили свой эфир этой непристойной со всех сторон историей. Взрослые люди да, поймут всё правильно. Но объяснят ли они после просмотра своим чадам, что не так в этой ситуации? Что кроме смеха, здесь ещё скрыто очень много проблем. На мой взгляд, детям и подросткам обязательно нужно объяснять всё, что они увидели и услышали. Давать анализ этой информации и с помощью беседы формировать их представление о жизни. И самое главное давать своим детям не материальные блага, а ЛЮБОВЬ!❤ Если зайти на страницы тех, кто пишет злобные комменты под постами про смерть и все такое - это же дети! Которым скоро 18. Эти жестокие дети не знают ещё, что такое смерть. Поэтому так легко разбрасываются словами и проклятиями. Они беспринципные. Им никого не жалко - особенно собственных родителей. Которые, к сожалению, с утра до вечера многие годы пахали и пашут, чтобы прокормить и обеспечить, дать образование. Но из-за этого не успели объяснить своим детям самое главное. Подростков учит Ютуб. Или такие примеры, как сейчас мы видим по ТВ, в соц . сетях! Мы встречаемся в нашем женском клубе, @zhenskiy_club_kgb в том числе, чтобы объединить единомышленниц. Женщин, которым не безразлична судьба наших детей и будущих поколений! Наш следующий семинар как раз будет о любви, о семейных ценностях.
Разбирала вчера старые журналы , и вот )), наткнулась на себя из 2008 ... Да, был такой « рыжий»период в жизни ! 🦊 Фото Игорь Скобелев , для журнала ОК ) И всего лишь одна роль была у меня в таком цвете , собственно для неё и покрасилась ) А жаль... 😕 #ok @okmagazine_ru #2008 #медь #фотосессия 🦊#разбираяфотоархивы 📸