22 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Екатерина Андреева позавтракала с жирафом: «Здравствуй, это я! Ждала? Угощение приготовила? Приборы мне не нужны, у меня шея длинная, я сам дотянусь куда надо! Ты, главное, радуйся мне и не мешай трапезничать. А я тебе настроение создам».
Мария Шумакова призналась в любви к Парижу: «О, прекрасный Париж! Я тот еще патриот: люблю Россию — плачу налоги, обожаю Москву и Сибирь. Но легкий воздух Парижа бередит мою кровь. Даже пару часов в модном и буржуазном наполняет жизнь неповторимым французским шиком. Великие художники, мода, еда, атмосфера... Город встретил солнцем! Чувствую любовь взаимна. Аллеи платанов, легкость бытия и как будто Гоген, Сезанн и все-все-великие всегда рядом... Ах! До чего же ты прекрасен».
Олег Газманов показал, как они с женой занимаются спортом: «Лежали, лежали, загорали, загорали, ели, ели и стали ходить еле, еле. Встали и на фитнес побежали».
«Не люблю спорт залы, бегать люблю по лесным тропам, танцевать до упаду везде, умею отлично вальсировать и целоваться при этом... вот как такой спорт назвать?», — призналась Марина Газманова.
Эвелина Бледанс тоже не отстает:
А Екатерина Стриженова гордится взрослой дочерью: «Солнце мое, Александра! Все экзамены на "отлично"!!! Ты умеешь сосредотачиваться на главном, собираться в нужный момент... Радуюсь и горжусь».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Солнце моё,Александра! Все экзамены на «отлично»!!! Ты умеешь сосредотачиваться на главном ,собираться в нужный момент... Радуюсь и горжусь!!! #конецсессии ; #каникулы Поздравляю всех студентов,кому удалось хорошо сдать сессию !!! @strizs ;dress @celebrity.groups ; Makeup&hair @irinanemolovskaya
Бойфренд Светланы Бондарчук показал нежное фото с ней.
Алексей Ягудин — своих симпатичных деток: «У нас сегодня романтик».
Евгений Плющенко рассказал о новой поездке с сыном: «Оff to Japan 🇯🇵✈️»
Екатерина Старшова ("Пуговка" из "Папиных дочек") показала стильное фото с подругой: «На какой-то крутой тусовке😂💖»
Глафира Тарханова сделала коллаж из своих забавных гримас. Хайди Клум — выложила селфи из гримерки. А Настасья Самбурская показала яркий образ: «Тот прекрасный момент, когда лепится все! И букеты от любимых зрителей, после спектакля "Охота на мужчин" в Москве, и платье, и чокер, и шляпа. И даже выключатель на стене чудесный, не правда ли, мои наблюдательные котята».
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!