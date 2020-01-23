22 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Андреева позавтракала с жирафом: «Здравствуй, это я! Ждала? Угощение приготовила? Приборы мне не нужны, у меня шея длинная, я сам дотянусь куда надо! Ты, главное, радуйся мне и не мешай трапезничать. А я тебе настроение создам».

Мария Шумакова призналась в любви к Парижу: «О, прекрасный Париж! Я тот еще патриот: люблю Россию — плачу налоги, обожаю Москву и Сибирь. Но легкий воздух Парижа бередит мою кровь. Даже пару часов в модном и буржуазном наполняет жизнь неповторимым французским шиком. Великие художники, мода, еда, атмосфера... Город встретил солнцем! Чувствую любовь взаимна. Аллеи платанов, легкость бытия и как будто Гоген, Сезанн и все-все-великие всегда рядом... Ах! До чего же ты прекрасен».

Олег Газманов показал, как они с женой занимаются спортом: «Лежали, лежали, загорали, загорали, ели, ели и стали ходить еле, еле. Встали и на фитнес побежали».