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22 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Андреевой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Андреева позавтракала с жирафом: «Здравствуй, это я! Ждала? Угощение приготовила? Приборы мне не нужны, у меня шея длинная, я сам дотянусь куда надо! Ты, главное, радуйся мне и не мешай трапезничать. А я тебе настроение создам».

Мария Шумакова призналась в любви к Парижу: «О, прекрасный Париж! Я тот еще патриот: люблю Россию — плачу налоги, обожаю Москву и Сибирь. Но легкий воздух Парижа бередит мою кровь. Даже пару часов в модном и буржуазном наполняет жизнь неповторимым французским шиком. Великие художники, мода, еда, атмосфера... Город встретил солнцем! Чувствую любовь взаимна. Аллеи платанов, легкость бытия и как будто Гоген, Сезанн и все-все-великие всегда рядом... Ах! До чего же ты прекрасен».

Олег Газманов показал, как они с женой занимаются спортом: «Лежали, лежали, загорали, загорали, ели, ели и стали ходить еле, еле. Встали и на фитнес побежали».

«Не люблю спорт залы, бегать люблю по лесным тропам, танцевать до упаду везде, умею отлично вальсировать и целоваться при этом... вот как такой спорт назвать?», — призналась Марина Газманова.

Эвелина Бледанс тоже не отстает:

А Екатерина Стриженова гордится взрослой дочерью: «Солнце мое, Александра! Все экзамены на "отлично"!!! Ты умеешь сосредотачиваться на главном, собираться в нужный момент... Радуюсь и горжусь».

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Фото и видео: instagram

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