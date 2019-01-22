22 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская с семьей отправилась в горы. «Полетел такой», — написала она под забавной фотографией сына. Владимир Пресняков, в свою очередь, показал нежное фото с женой.
Татьяна Навка показала забавное фото с младшей дочкой: «Занималась себе йогой, а тут как приплывет мой любимый-страшный акуленок».
«Мой маленький футболист», — написал Сергей Лазарев под серией фотографий с сыном.
Дочь Тимати «короновала» папу.
Елена Малышева показала фото с подругами: «Три девицы под окном!!! Я, Арина Шарапова и Таня Устинова».
Светлана Лобода показала ноги и руки в ссадинах после концертов: «Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон».
Валдис Пельш рассказал Елене Малышевой о своей экспедиции в Антарктиду.
Ида Кехман сходила в цирк.
Игорь Николаев поздравил друга и показал неизвестное фото Аллы Пугачевой: «Леониду Ярмольнику — 65! Леня, береги себя! Ты — последний из могикан нашей ленкомовской компашки... Саша Абдулов, Коля Караченцов, Олег Янковский — ты не просто дружил с ними, ты искренне и бесценно помогал им в сложные моменты их жизни... При этом ты оптимист, балагур, большой Артист, мудрец и бизнесмен! Безумно приятно встретиться с тобой и на пустой юрмальской улочке, и в гостях у наших любимых Аллы и Максима, и на сцене театра с блестящим Николаем Фоменко! Будь счастлив, Леонид Исаакович!»
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram