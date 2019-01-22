22 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская с семьей отправилась в горы. «Полетел такой», — написала она под забавной фотографией сына. Владимир Пресняков, в свою очередь, показал нежное фото с женой.

Татьяна Навка показала забавное фото с младшей дочкой: «Занималась себе йогой, а тут как приплывет мой любимый-страшный акуленок».

«Мой маленький футболист», — написал Сергей Лазарев под серией фотографий с сыном.