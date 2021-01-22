22 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская привилась от коронавируса. В блоге она рассказала, что относилась к ковиду и вакцинации скептически, пока во время второй волны пандемии не стала терять близких и друзей каждую неделю. «Надоело бояться. я преподаю много, и пожить еще хочу, — поделилась актриса. — за себя никогда не страшно. Страшно за родителей, мужа детей, я им нужна».

У Алсу спросили, какой у нее натуральный цвет волос, и она опубликовала фото из детства. Детскую фотографию также разместила в Instagram юлия Савичева. Она написала, что на снимке ей три года и она ест домашние пельмени бабушки. Певица рассказала, что их лепка в семье была настоящей традицией и праздником.

Сейргей Лазарев опоздал к првому выпуску шоу «Танцы со свездами», где принимает участие. Но, вернувшись с Бали, сразу приступил к активным тренировкам.