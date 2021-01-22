22 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью Ариадной, которая ростом уже догнала свою знаменитую мать. «Моя поддержка и счастье Ариша, которая всегда рядом. А я рядом с ней! Ариша, спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо моим родителям за то, что я появилась на свет в этот прекрасный день. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете!», — написала артистка в блоге.
Алена Свиридова поделилась с подписчиками радостью: она приехала в Санкт-Петербург.
Наталья Подольская показал фото с ручкой сына Вани — ему исполнилось 3 месяца. А Кети Топурия опубликовала первое фото новорожденного сына Адама.
Анна и Надежда Михалкова улетели отдыхать с детьми. Анна показала в соцсети фото своих любимых и рассказала о путешествии: «Я смотрю на фотографии этих красивых путешествующих семей и не понимаю, как им это удаеется? Мы, даже если выстроимся в линеечку, улыбнеемся и встанем в эффектные позы, будем похожи на цыганский табор или семью беженцев из ближнего зарубежья. Сумки, пакеты, рюкзаки, Лидин детский чемоданчик, отдельный чемодан с едой, фрукты детям, сендвичи, отварные сосиски (вдруг они проголодаются). Даже если мы отходим от дома на 10 шагов, сборы у нас, как будто мы срочно эвакуируемся! Лида берет с собой все! И это все ей нужно. Шарик, зеркальце, фломастеры, карандаши, очки для просмотра 3D, меховые наушники, ночник, лампочки для елки, бейсболка, палка, игрушечная касса с бумажными деньгами... Хорошо, что нам с Надей для того, чтобы выдержать такие путешествия, нужно только шампанское в одну руку и валерьянку в другую. Мы готовы! UPD. осторожно, в тексте юмор!».
Яна Поплавская привилась от коронавируса. В блоге она рассказала, что относилась к ковиду и вакцинации скептически, пока во время второй волны пандемии не стала терять близких и друзей каждую неделю. «Надоело бояться. я преподаю много, и пожить еще хочу, — поделилась актриса. — за себя никогда не страшно. Страшно за родителей, мужа детей, я им нужна».
У Алсу спросили, какой у нее натуральный цвет волос, и она опубликовала фото из детства. Детскую фотографию также разместила в Instagram юлия Савичева. Она написала, что на снимке ей три года и она ест домашние пельмени бабушки. Певица рассказала, что их лепка в семье была настоящей традицией и праздником.
Сейргей Лазарев опоздал к првому выпуску шоу «Танцы со свездами», где принимает участие. Но, вернувшись с Бали, сразу приступил к активным тренировкам.
Анна Седокова поделилась с полписчиками жарким фото с побережья США. Туда певица улетела навестить дочь Монику, которая живет с отцом и бабушкой.
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович похвасталась обновкой -— платьем, подчеркнувшем ее точеную фигуру.
Дочь Романа Абрамовича София утроила фотосессию с шикарной лошадью и опубликовала фото с грациозным животным на своей странице в Instagram.
Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович, Софии Абрамович, Анны Седоковой, Сергея Лазарева, Алсу, Яны Поплавской, Анны Михалковой, Юлии Савичевой, Натальи Подольской, Кети Топурии, Алены Свиридовой, Анастасии Волочковой
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