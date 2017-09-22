О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Надежда Бабкина получила награду «за заслуги перед отечеством». Екатерина Стриженова поздравила сестру: «Старшая сестра-первый человек,сравнение с которым,всегда не в твою пользу! Трудно быть самой талантливой,самой умной,самой голубоглазой....но ты справляешься!!! С Днем рождения,моя любимая Виктория!».

Анна Нетребко с семьей отдыхает в ОАЭ, примеряя традиционные наряды и наблюдая город с высоты 125 этажа Бурж Калифа. Филипп Киркоров проводит время с детьми: «Выходные в моей любимой Варне, что может быть лучше?». Алсу ностальгирует по лету, публикуя солнечные фотографии.

Татьяна Навка тоже вспомнила былое: «Назад в прошлое. Когда-то я делала это без особого напряжения!»