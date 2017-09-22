22 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Надежда Бабкина получила награду «за заслуги перед отечеством». Екатерина Стриженова поздравила сестру: «Старшая сестра-первый человек,сравнение с которым,всегда не в твою пользу! Трудно быть самой талантливой,самой умной,самой голубоглазой....но ты справляешься!!! С Днем рождения,моя любимая Виктория!».
Анна Нетребко с семьей отдыхает в ОАЭ, примеряя традиционные наряды и наблюдая город с высоты 125 этажа Бурж Калифа. Филипп Киркоров проводит время с детьми: «Выходные в моей любимой Варне, что может быть лучше?». Алсу ностальгирует по лету, публикуя солнечные фотографии.
Татьяна Навка тоже вспомнила былое: «Назад в прошлое. Когда-то я делала это без особого напряжения!»
Беременная невеста Криштиану Роналду показала зажигательные танцы:
Денис Клявер похвастался осенней «добычей»: «Вот так сходил в лесок по грибы. А вы когда-нибудь держали в руках таких гигантов?»
Курбан Омаров поделился домашним видео:
Что ни спроси, все её) #актрисочка
Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow)
Разведенная Виктория Дайнеко показала секси-селфи. А Елена Летучая раскрыла настоящую суть женщин: «Девочки такие девочки...»
Анна Шульгина показала свой бьюти-ритуал:
А Арина Шарапова поделилась народной мудростью:
Фото: instagram.com