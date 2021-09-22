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22 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Миронова

Фото: @mariya_mironova_actress

Юлианна Караулова опубликовала фото, как отдыхает вместе со своим маленьким сыном на море.

Тимати выложил фото сразу с двумя своими детьми – старшей дочерью Алисой и сыном Ратмиром.

Анастасия Волочкова поздравила своего друга Никиту Джигурду с победой в бою и показала совместное фото.

Забавное видео опубликовала Агата Муцениеце – актриса каталась на коньках и грациозно растянулась на льду прямо на камеру.

Мария Миронова показала трогательные теплые кадры со своим маленьким сыном.

Юлия Меньшова показала настоящую московскую осень и опубликовала селфи с прогулки.

Дима Билан выложил фото с гастролей в Казани и рассказал, как в детстве жил в Татарстане.

Анна Банщикова рассказала, что прибыла на «Кинотавр» и поделилась впечатлениями, а заодно и селфи в одном из образов.

Андрей Григорьев-Аполлонов продемонстрировал, как проводит время в Сочи и опубликовал яркий кадр из бассейна.

Эммануил Виторган показал, как стильно одеваются его дочери осенью, и выложил фото Клары в стильном наряде по сезону.

Фото: Instagram Анны Банщиковой, Димы Билана, Марии Мироновой, Юлии Меньшовой, Агаты Муцениеце, Юлианны Карауловой, Тимати, Анастасии Волочковой, Эммануила Виторгана, Андрея Григорьева-Аполлонова