22 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Миронова показала трогательные теплые кадры со своим маленьким сыном.

Юлия Меньшова показала настоящую московскую осень и опубликовала селфи с прогулки.

Дима Билан выложил фото с гастролей в Казани и рассказал, как в детстве жил в Татарстане.

Анна Банщикова рассказала, что прибыла на «Кинотавр» и поделилась впечатлениями, а заодно и селфи в одном из образов.