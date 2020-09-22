22 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Юлия Ковальчук рассказала о быте молодой мамы: «У нас как всегда)) Проснулась в 8-00 утра, чтобы проводить дочу в садик и отправиться на съемки нового шоу)) Но естественно сразу так сильно стало не хватать мамы, что разразился вселенский плач, и садик (по моему, конечно, желанию) резко сегодня оказался закрыт. Вспоминаю себя в детстве, и понимаю, как здорово иногда рушить установленный уклад и делать что-то вопреки».
Влад Топалов поделился новостями молодого папы: «Питаемся! К сожалению, пока только мерзкой пресной кашей на воде, что явно видно по моей физиономии».
Семья Макарских решила отправиться отдыхать: «Психанули! Под жизнеутверждающий баритон директора Данилы Владимировича: - "Ну, в принципе... не жизньдля школы, а школа для жизни" - забрали детей и... полетели в Алушту подышать морем и поесть фруктов. Уж если этот год такой странный и никто не знает, что будет дальше, пусть он хоть в чем-то станет неожиданно приятным. Будем исследовать черноморский берег Крыма».
Филипп Киркоров показал, как отдыхает в Греции:
Денис Клявер с питомцем устроил курорт рядом с домом: «Ну здравствуй, Бабье Лето, и в Москве. Внимание на физиономию Изюма».
Леонид Агутин и Анжелика Варум патриотично отдыхают на родине: «Та самая Болдинская осень, давно уже ставшая не просто периодом пушкинского вдохновения, а именем нарицательным, официально начинается в последний день августа, но только сегодня показалось во всей своей ностальгической красе».
Светлана Пермякова гордится урожаем:
Любимый силист Ирины Безруковой Павел Ваан опроверг слухи о их романе: «Ирина Безрукова - моя постоянная клиентка. Ее прекрасная улыбка озаряет мой салон, да и всю мою жизнь. Мы по-настоящему близкие друзья. Какое-то время назад "желтая пресса" нас даже почти поженила. Ирина – моя муза, а на музах, как известно, не женятся».
Надежда Бабкина показала свое цветущее фото с Николаем Расторгуевым.
Постройневшая Мария Шумакова рассказала о спорте в своей жизни: «Люблю силовые тренировки и хожу в зал не только ради фото».
Алена Водонаева пожаловалась на здоровье:
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Это наверное были мои последние прыжки на батуте, пусть останутся здесь на память ) Прыгать мне нельзя, бегать тоже, весь спорт связанный с нагрузкой на колени — мимо. Начинаю заниматься вопросом своих коленок, которым мне было сказано заняться ещё в 2016-ом. Запрыгиваю в последний вагон с надеждой, что успела... Расскажу попозже «чё кого». Одна мораль сей басни: относитесь к здоровью ответственно и будьте внимательны к слабым местам вашего организма.
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Фото и видео: Instagram /@juliakovalchuk /@vladtopalovofficial /@makarskie /@denisklyaver /@agutinleonid /@pavelvaan /@ngbabkina /@s_permyakova /@fkirkorov /@shumakova_masha /@alenavodonaeva /@atregubova/ @olgaorlova1311
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