22 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук рассказала о быте молодой мамы: «У нас как всегда)) Проснулась в 8-00 утра, чтобы проводить дочу в садик и отправиться на съемки нового шоу)) Но естественно сразу так сильно стало не хватать мамы, что разразился вселенский плач, и садик (по моему, конечно, желанию) резко сегодня оказался закрыт. Вспоминаю себя в детстве, и понимаю, как здорово иногда рушить установленный уклад и делать что-то вопреки».

Влад Топалов поделился новостями молодого папы: «Питаемся! К сожалению, пока только мерзкой пресной кашей на воде, что явно видно по моей физиономии».

Семья Макарских решила отправиться отдыхать: «Психанули! Под жизнеутверждающий баритон директора Данилы Владимировича: - "Ну, в принципе... не жизньдля школы, а школа для жизни" - забрали детей и... полетели в Алушту подышать морем и поесть фруктов. Уж если этот год такой странный и никто не знает, что будет дальше, пусть он хоть в чем-то станет неожиданно приятным. Будем исследовать черноморский берег Крыма».

Филипп Киркоров показал, как отдыхает в Греции: