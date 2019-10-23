22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова подтвердила новость о покупке квартиры: «Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке.... Но СМИ вчера это уже сделали за меня, да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе. Хочется вам все уже рассказать и показать. Да, да, да, я наконец-то купила свою квартиру в Москве. О Боже! Как это ценно, и как я долго к этому шла».

Валентин Юдашкин поделился фотографией с дочерью. «Внешняя схожесть дочери и отца говорит о том, что Галя, на радость папе, всегда будет счастлива!!!», — восхитился Игорь Крутой.

«Я конечно знала, что у меня креативный ребенок... но не думала, что именно так Стефания видит меня со стороны. Как считаете, похожа на меня? Мне кажется очень», — похвасталась Маша Горбань.

«Ровно 5 лет назад», — поделилась Яна Рудковская архивным видео в блоге сына.