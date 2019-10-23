22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Анна Хилькевич показала селфи в маске: «Мое идеальное утро. Ряженка за кадром. С таким языком, фото должно быть только с такой маской».
Полина Гагарина приятно удивила ярким нарядом: «Москва совпала сегодня по цвету».
«На встречу новому дню))) доброе утро, дорогие», — похвасталась красивым платьем Юлия Такшина.
Регина Тодоренко поучаствовала в съемках с Андреем Малаховым: «Вещали сегодня про тренды, интернет и телевидение. Каждый раз я дико волнуюсь перед выступлением, потому что мне очень важно донести информацию так, чтоб она затронула самое сердце человека сидящего в зале. Меняем мир, стремимся к лучшему».
Валерия показала, как разминает речевой аппарат:
Ольга Бузова подтвердила новость о покупке квартиры: «Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке.... Но СМИ вчера это уже сделали за меня, да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе. Хочется вам все уже рассказать и показать. Да, да, да, я наконец-то купила свою квартиру в Москве. О Боже! Как это ценно, и как я долго к этому шла».
Валентин Юдашкин поделился фотографией с дочерью. «Внешняя схожесть дочери и отца говорит о том, что Галя, на радость папе, всегда будет счастлива!!!», — восхитился Игорь Крутой.
«Я конечно знала, что у меня креативный ребенок... но не думала, что именно так Стефания видит меня со стороны. Как считаете, похожа на меня? Мне кажется очень», — похвасталась Маша Горбань.
«Ровно 5 лет назад», — поделилась Яна Рудковская архивным видео в блоге сына.
Олеся Судзиловская отдыхает в Турции: «Вот, что сейчас перед глазами... Послеобеденное затишье, спадает жара. Несколько таких желанных дней выдается провести с семьей. Изумительный красоты берег отеля».
«22 октября! Заплыв нормальный! Афигенная водичка — думал, нырну и вынырну, а тут прям поплавал! Бархатный сезон продолжается! Каааайф», — похвастался рыжий «Иванушка», сейчас он в Сочи.
«Хочу в горячую ванную и поспать хотя бы 4 часа», — пожаловалась Кристина Асмус.
Фото и видео: instagram
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