22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Кабо тоже поделилась впечатлениями от осени: «Какая же Осень в этом году особенная — гостеприимная, добрая, зовущая... Перед спектаклем побродила по Новгородскому, запорошенному бронзовыми листьями, Кремлю, прогулялась вдоль набережной реки Волхов... Какая же красота)) Хочется надышаться осенней влагой и свежестью... Хорошей рабочей недели, друзья!!!»

Павел Воля рассказал о приятном: «Сходил к супруге на работу. Уже все было в эфире "Танцы на ТНТ. Ищите, смотрите. Или не ищите и не смотрите. Короче, делайте, что хотите. А я буду обнимать свою пиратку! Иииихаааа!»