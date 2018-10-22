22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Свиридова наслаждается прогулками по Москве:
Ольга Кабо тоже поделилась впечатлениями от осени: «Какая же Осень в этом году особенная — гостеприимная, добрая, зовущая... Перед спектаклем побродила по Новгородскому, запорошенному бронзовыми листьями, Кремлю, прогулялась вдоль набережной реки Волхов... Какая же красота)) Хочется надышаться осенней влагой и свежестью... Хорошей рабочей недели, друзья!!!»
Павел Воля рассказал о приятном: «Сходил к супруге на работу. Уже все было в эфире "Танцы на ТНТ. Ищите, смотрите. Или не ищите и не смотрите. Короче, делайте, что хотите. А я буду обнимать свою пиратку! Иииихаааа!»
Надежда Михалкова навестила папу.
Сергей Безруков поделился планами под забавной фотографией в гриме: «Скоро... Ну, вот уже совсем скоро... "ГОДУНОВ".... На канале РОССИЯ..... Как вам такой образ Бориса Федоровича? Р.S. После съемки, без костюма, но еще в гриме, и уже одной ногой в репетиции "КРЕСТНОГО ПАПЫ"».
Лолита Милявская предстала перед подписчиками в образе собачки: «Когда взрослая тетенька вдруг натыкается на что-то "новенькое" в своём телефоне».
Ева Лонгория показала нежное фото с малышом. А Джессика Альба поделилась фотографией из зала, где продолжает восстанавливать фигуру: «У меня было две тренировки сегодня».
Елена Исинбаева продемонстрировала эффективное упражнение на пресс:
Фото и видео: instagram