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22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Захарова

Фото: @lenazaharova57

Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками честным фото в купальнике из отпуска – без ретуши и фотошопа.

Сергей Лазарев опубликовал дерзкое селфи с тренировки и буквально свел поклонниц с ума – музыкант в отличной форме.

Анна Хилькевич размышляет о том, как провести вынужденные выходные, которые перетекают в каникулы и строит планы.

Маша Шумакова демонстрирует фигуру и рассказывает про свою поездку в Новосибирск – мама артистки уже осведомлена, что от дочери надо прятать все сладости и пироги.

Милла Йовович нашла архивное селфи с супругом из их совместной поездки в Париж.

Лена Перминова поделилась очень трогательным видео – ее младший сын Саша любуется морским закатом.

Настасья Самбурская пожаловалась на ретроградный Меркурий и сбежала от него на Мальдивы. Ирина Дубцова тоже проводит время на островах и постит фотографии в тропических нарядах.

Саша Бортич появилась в совершенно неожиданном, но очень стильном образе и примерила рыжий парик с короткими волосами.

Елена Захарова впервые вышла на сцену после перенесенного коронавируса и поделилась впечатлениями – актриса едва не разрыдалась от переполнивших ее эмоций.

Лукерья Ильяшенко раскрыла, для кого на самом деле худеют женщины – не для мужчин, не для себя, а для новых брюк.

Фото: Instagram Виктории Дайнеко, Елены Захаровой, Елены Перминовой, Сергея Лазарева, Настасьи Самбурской, Миллы Йовович, Саши Бортич, Ирины Дубцовой, Марии Шумаковой