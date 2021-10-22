22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками честным фото в купальнике из отпуска – без ретуши и фотошопа.

Сергей Лазарев опубликовал дерзкое селфи с тренировки и буквально свел поклонниц с ума – музыкант в отличной форме.

Анна Хилькевич размышляет о том, как провести вынужденные выходные, которые перетекают в каникулы и строит планы.

Маша Шумакова демонстрирует фигуру и рассказывает про свою поездку в Новосибирск – мама артистки уже осведомлена, что от дочери надо прятать все сладости и пироги.

Милла Йовович нашла архивное селфи с супругом из их совместной поездки в Париж.