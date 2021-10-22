22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenazaharova57
Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками честным фото в купальнике из отпуска – без ретуши и фотошопа.
Сергей Лазарев опубликовал дерзкое селфи с тренировки и буквально свел поклонниц с ума – музыкант в отличной форме.
Анна Хилькевич размышляет о том, как провести вынужденные выходные, которые перетекают в каникулы и строит планы.
Маша Шумакова демонстрирует фигуру и рассказывает про свою поездку в Новосибирск – мама артистки уже осведомлена, что от дочери надо прятать все сладости и пироги.
Милла Йовович нашла архивное селфи с супругом из их совместной поездки в Париж.
Лена Перминова поделилась очень трогательным видео – ее младший сын Саша любуется морским закатом.
Настасья Самбурская пожаловалась на ретроградный Меркурий и сбежала от него на Мальдивы. Ирина Дубцова тоже проводит время на островах и постит фотографии в тропических нарядах.
Саша Бортич появилась в совершенно неожиданном, но очень стильном образе и примерила рыжий парик с короткими волосами.
Елена Захарова впервые вышла на сцену после перенесенного коронавируса и поделилась впечатлениями – актриса едва не разрыдалась от переполнивших ее эмоций.
Лукерья Ильяшенко раскрыла, для кого на самом деле худеют женщины – не для мужчин, не для себя, а для новых брюк.
Фото: Instagram Виктории Дайнеко, Елены Захаровой, Елены Перминовой, Сергея Лазарева, Настасьи Самбурской, Миллы Йовович, Саши Бортич, Ирины Дубцовой, Марии Шумаковой