22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Ханна подразнила фанатов горячив фото в прозрачном платье с листьями на пикантных местах. «Господи, скоро ноябрь, а у меня все еще нет фотосессии в листьях», — пошутила она.

Дмитрий Певцов опроверг информацию о том, что его супруга Ольга Дроздова находится в тяжелом состоянии в реанимации. Актер показал жену дома на кухне и ответил на все слухи.