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22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Нюша

Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями во второй раз. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала счастливая мать в Instagram и показала новорожденного сына.

Марина Александрова опубликовала в Сети нежное фото с открытыми плечами.

Мать Тимати Симона Юнусова показала, как ее внучка Алиса артистично исполняет мировой шлягер.

Певица Ханна подразнила фанатов горячив фото в прозрачном платье с листьями на пикантных местах. «Господи, скоро ноябрь, а у меня все еще нет фотосессии в листьях», — пошутила она.

Дмитрий Певцов опроверг информацию о том, что его супруга Ольга Дроздова находится в тяжелом состоянии в реанимации. Актер показал жену дома на кухне и ответил на все слухи.

Юлия Костюшкина показала забавное фото с коллегами и рассказала о юбилее любимого спектакля.

Егор Кончаловский заснял своего маленького сына Тимура за играми. «Сосредоточен», — подписал он фото.

Екатерина Вилкова напугала поклонников жутким гримом с «кровью». «Решила накраситься», — написала она в микроблоге.

Альбина Джанабаева показала кадры нежной фотосессии на природе и порассуждала, как характер влияет на судьбу человека.

Нюша похвасталась идеальной фигурой, сфотографировавшись на яхте на фоне небоскребов. Анастасия Костенко слилась в горячем поцелуе с мужем Дмитрием на фоне яркой осенней красоты.

Павел Прилучный на съемочной площадке фильма «В клетка-2» сделал несколько селфи с Верой Кинчевой.

Молодая супруга Владимира Кузьмина снялась в нежной фотосессии.

Актриса Светлана Меткина поздравила сына с юбилеем. «Любимый наш и уже совсем взрослый сын! Мы поздравляем тебя с 25-летием! Желаем тебе и дальше давать нам много поводов для гордости, встречать только хороших людей, никогда не опускать руки и оставаться таким же жизнерадостным, целеустремленным, умным, находчивым, прямолинейным, чутким, внимательным, заботливым, порядочным и любящим сыном, братом, внуком и мужем. Мы с папой тебя безумно любим и всегда будем рядом», — написала она в Instagram.

Фото и видео: Instagram Светланы Меткиной, Екатерины Кузьминой, Павла Прилучного, Нюши, Альбины Джанабаевой, Екатерины Вилковой, Егора Кончаловского, Юлии Костюшкиной, Дмитрия Певцова, Ханны, Симоны Юнусовой, Марины Александровой, Натальи Подольской

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