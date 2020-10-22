22 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/
Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями во второй раз. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала счастливая мать в Instagram и показала новорожденного сына.
Марина Александрова опубликовала в Сети нежное фото с открытыми плечами.
Мать Тимати Симона Юнусова показала, как ее внучка Алиса артистично исполняет мировой шлягер.
Певица Ханна подразнила фанатов горячив фото в прозрачном платье с листьями на пикантных местах. «Господи, скоро ноябрь, а у меня все еще нет фотосессии в листьях», — пошутила она.
Дмитрий Певцов опроверг информацию о том, что его супруга Ольга Дроздова находится в тяжелом состоянии в реанимации. Актер показал жену дома на кухне и ответил на все слухи.
Юлия Костюшкина показала забавное фото с коллегами и рассказала о юбилее любимого спектакля.
Егор Кончаловский заснял своего маленького сына Тимура за играми. «Сосредоточен», — подписал он фото.
Екатерина Вилкова напугала поклонников жутким гримом с «кровью». «Решила накраситься», — написала она в микроблоге.
Альбина Джанабаева показала кадры нежной фотосессии на природе и порассуждала, как характер влияет на судьбу человека.
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Характер человека- совокупность привычек, реакций и отношения к окружающему миру.....становление характера начинается в детстве, и во многом зависит от отношений между родителями, от стиля воспитания. Как вы считаете, меняется ли характер человека в течение жизни или нет, и он определяет дальнейшую судьбу?
Нюша похвасталась идеальной фигурой, сфотографировавшись на яхте на фоне небоскребов. Анастасия Костенко слилась в горячем поцелуе с мужем Дмитрием на фоне яркой осенней красоты.
Павел Прилучный на съемочной площадке фильма «В клетка-2» сделал несколько селфи с Верой Кинчевой.
Молодая супруга Владимира Кузьмина снялась в нежной фотосессии.
Актриса Светлана Меткина поздравила сына с юбилеем. «Любимый наш и уже совсем взрослый сын! Мы поздравляем тебя с 25-летием! Желаем тебе и дальше давать нам много поводов для гордости, встречать только хороших людей, никогда не опускать руки и оставаться таким же жизнерадостным, целеустремленным, умным, находчивым, прямолинейным, чутким, внимательным, заботливым, порядочным и любящим сыном, братом, внуком и мужем. Мы с папой тебя безумно любим и всегда будем рядом», — написала она в Instagram.
Фото и видео: Instagram Светланы Меткиной, Екатерины Кузьминой, Павла Прилучного, Нюши, Альбины Джанабаевой, Екатерины Вилковой, Егора Кончаловского, Юлии Костюшкиной, Дмитрия Певцова, Ханны, Симоны Юнусовой, Марины Александровой, Натальи Подольской
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