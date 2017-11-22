О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Криштиану Роналду опубликовал фото с возлюбленной. Кети Топурия поделилась фото стильной Оливии. Рената Литвинова показала свою взрослую девочку: «УляУляУля». Филипп Киркоров опубликовал в блоге дочери, Аллы-Виктории, кадр с уровка рисования. Ксения Бородина показала, как занимается с дочкой в бассейне — и как они туда собираются.

Зара написала: «Родные мои, 22 ноября отмечается трогательный праздник: День сыновей! Храни Бог всех мам и сыновей!»

Алика Смехова опубликовала фото с детьми: «Оказывается сегодня День Сыновей. Лично у меня этот День каждый день, извините за тавтологию. Помню как в детстве мечтала только о дочке. У меня старшая сестра и привычно было все девчачье. Бог решил по своему и послал мне мальчика и опять мальчика. Благодарю за этот дар».

Ольга Кабо тоже поделилась фотографией с сыном: «Сегодня день Сыновей! И я счастлива, что у меня есть СЫН — мой маленький, любимый мужчина) Обожаю проводить с ним время, хулиганить, как на этом фото, гулять, развлекаться, просто быть рядом!!! Приятно чувствовать себя СУПЕР МАМОЙ! Детки наши, будьте счастливы».

Алена Хмельницкая опубликовала отчет о путешествии: «Такой разный, такой прекрасный город Будапешт! Это были прекрасные 3 дня! Спасибо».