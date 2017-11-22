22 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Криштиану Роналду опубликовал фото с возлюбленной. Кети Топурия поделилась фото стильной Оливии. Рената Литвинова показала свою взрослую девочку: «УляУляУля». Филипп Киркоров опубликовал в блоге дочери, Аллы-Виктории, кадр с уровка рисования. Ксения Бородина показала, как занимается с дочкой в бассейне — и как они туда собираются.
В обновках собрались в бассейн 🐒🐒🐒
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
Зара написала: «Родные мои, 22 ноября отмечается трогательный праздник: День сыновей! Храни Бог всех мам и сыновей!»
Алика Смехова опубликовала фото с детьми: «Оказывается сегодня День Сыновей. Лично у меня этот День каждый день, извините за тавтологию. Помню как в детстве мечтала только о дочке. У меня старшая сестра и привычно было все девчачье. Бог решил по своему и послал мне мальчика и опять мальчика. Благодарю за этот дар».
Ольга Кабо тоже поделилась фотографией с сыном: «Сегодня день Сыновей! И я счастлива, что у меня есть СЫН — мой маленький, любимый мужчина) Обожаю проводить с ним время, хулиганить, как на этом фото, гулять, развлекаться, просто быть рядом!!! Приятно чувствовать себя СУПЕР МАМОЙ! Детки наши, будьте счастливы».
Алена Хмельницкая опубликовала отчет о путешествии: «Такой разный, такой прекрасный город Будапешт! Это были прекрасные 3 дня! Спасибо».
Максим Матвеев празднует победу: «Мы это сделали!!!! Наш фонд "Доктор Клоун" победил с ВАШЕЙ помощью!))) Спасибо огромное за поддержку!) И спасибо "Снобу" за эту премию и такую важную номинацию - "ОБЩЕСТВО"!!!»
Вера Брежнева рассказала историю из далекого прошлого:
Ровно 15 лет назад я пришла на кастинг в популярную группу-мечту. Приехала из родного маленького города Днепродзержинск. И меня взяли. Этот день изменил мою жизнь. С этого дня началась моя новая история. Со мной на фото 2 чудесные девочки, которые тепло приняли меня. Именно благодаря нашей синергии и гениальным песням Константина Меладзе мы стали легендарным "Золотым составом", который зажегся яркой звездой на музыкальном небе. Потом мы перестали быть черненькой, беленькой и рыженькой из Виагры. Нас стали узнавать по именам. Сегодня значимый день для меня. Спасибо всем, кто был со мной и за меня все эти годы. Всем тем , кто за эти годы присоединился к моему творчеству. Я очень дорожу вами . Очень вас ценю. Благодаря вашей любви есть артист Вера Брежнева. И эта любовь взаимна. ❤ Обнимаю вас. И верю. Дальше больше.🔥 #неоставляйменялюбимый
Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)
Фото: instagram