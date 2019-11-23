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22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

«Хочется выставить простую семейную фотку, без прикрас. Вот мы такие с самого утра», — поделилась нежностью Галина Юдашкина.

Яна Рудковская и Мария Ивакова похвастались завтраками.

Сергей Безруков наслаждался погодой: «Добрый день, Дорогие мои, Хоррошие, Петербуржцы и гости Северной Столицы!!!!!!!! День будет ЭНЕРГИЧНЫМ!!!!»

Анфиса Чехова рассказала о своей традиции: «Я давно заметила, что все о чем я мечтаю, глядя на море или на океан, сбывается в самое ближайшее время. Кто-то, визуализируя, запускает шарики в небо, кто-то клеит доски визуализаций, а мне достаточно загадать желание и отпустить его в море».

Светлана Зейналова показала фото с маленькой дочкой: «Пятница! Значит рабочая неделя прошла и впереди выходные на диване. Мы репетируем субботнее лежание, как у нас получается?»

«Кому нужна собачка? Очень послушная», — шутит Светлана Бондарчук.

Виктория Лопырева показала домашнее фото: «"Ну надо же! У меня есть сын" — шучу я,каждый раз, приходя домой».

Наталья Андрейченко поделилась новогодним настроением.

Дженнифер Лопес сходила на свидание: «Shabbat Shalom».

Фото и видео: instagram

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