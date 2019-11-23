22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Хочется выставить простую семейную фотку, без прикрас. Вот мы такие с самого утра», — поделилась нежностью Галина Юдашкина.

Яна Рудковская и Мария Ивакова похвастались завтраками.

Сергей Безруков наслаждался погодой: «Добрый день, Дорогие мои, Хоррошие, Петербуржцы и гости Северной Столицы!!!!!!!! День будет ЭНЕРГИЧНЫМ!!!!»

Анфиса Чехова рассказала о своей традиции: «Я давно заметила, что все о чем я мечтаю, глядя на море или на океан, сбывается в самое ближайшее время. Кто-то, визуализируя, запускает шарики в небо, кто-то клеит доски визуализаций, а мне достаточно загадать желание и отпустить его в море».