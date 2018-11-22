22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мадонна показала фото своих детей: «Больше всего я благодарна за моих детей. Они показали мне пути и открыли дороги, которые я не могла даже вообразить. Слава, Удача, Побитые рекорды никогда не сравнятся с этим сокровищем, которое я ценю больше всего в жизни».

Филипп Киркоров поделился фотографией своего креативного сына Мартина. Юсиф Эйвазов — опубликовал нежную фотографию с Тьяго: «22 ноября, с Днем Сына». Певица Жасмин показала семейное фото: «Мама, как всегда, командует парадом. А еще сегодня отмечается день сыновей, мы с Маргаритой поздравляем всех мальчиков и их мам».

Ксения Бородина рассказала о кризисе трех лет у дочери: «Ох уж эти 3 годика рядом! Отрицание всего, не хочу не буду, все не так, все не то((( вчера даже смеялись с папой нашим, говорит я боюсь идти вниз, там Теона. Но я считаю, что надо меньше обращать на это внимания и продолжать также с ней себя вести, конечно же, когда ребенок переходит грани надо ругать и наказывать, но это тяжелое время, надо просто перетерпеть. У вас такое тоже было? Расскажите как выживали».

Натали поделилась забавным видео: «Если вы построили большие планы (как Толя пирамидку), то судьба (как Женя) обязательно проверит вас на чувство юмора и терпение, на то, легко ли вы умеете отпускать ситуацию... Если умеете, все сбудется!!!! С Днем сыновей!»