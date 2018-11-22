22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мадонна показала фото своих детей: «Больше всего я благодарна за моих детей. Они показали мне пути и открыли дороги, которые я не могла даже вообразить. Слава, Удача, Побитые рекорды никогда не сравнятся с этим сокровищем, которое я ценю больше всего в жизни».
Филипп Киркоров поделился фотографией своего креативного сына Мартина. Юсиф Эйвазов — опубликовал нежную фотографию с Тьяго: «22 ноября, с Днем Сына». Певица Жасмин показала семейное фото: «Мама, как всегда, командует парадом. А еще сегодня отмечается день сыновей, мы с Маргаритой поздравляем всех мальчиков и их мам».
Ксения Бородина рассказала о кризисе трех лет у дочери: «Ох уж эти 3 годика рядом! Отрицание всего, не хочу не буду, все не так, все не то((( вчера даже смеялись с папой нашим, говорит я боюсь идти вниз, там Теона. Но я считаю, что надо меньше обращать на это внимания и продолжать также с ней себя вести, конечно же, когда ребенок переходит грани надо ругать и наказывать, но это тяжелое время, надо просто перетерпеть. У вас такое тоже было? Расскажите как выживали».
Натали поделилась забавным видео: «Если вы построили большие планы (как Толя пирамидку), то судьба (как Женя) обязательно проверит вас на чувство юмора и терпение, на то, легко ли вы умеете отпускать ситуацию... Если умеете, все сбудется!!!! С Днем сыновей!»
Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян показал первые шаги дочери: «А тем временем, человек пошёл. Обратите внимания, как старший братик помогает, толчками в пятки, по пацански, но помогает же».
Виктория Дайнеко поделилась любимым рецептом:
Мой РЕЦЕПТ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПАНКЕЙКОВ. Пока вы доедаете завтрак, я расскажу про свой любимый рецепт. 2ЯЙЦА смешиваю до пены с 3МЯ С.ЛОЖКАМИ САХАРА. Добавляю первые 150МЛ КОКОСОВОГО МОЛОКА, взбиваю и по одной ложке добавляю первый стакан мучной смеси без Глютена (на фото в карусели), второй стакан молока я разбавляю 50мл воды (всего получается 300мл молока с водой 250/50) и снова выливаю в стакан для смешивания , дальше добавляю оставшуюся муку. Муку и молоко измеряю в одном стакане около 150мл (около 3х столовых ложек с горкой). Перемешиваю все тщательно, добавляю ложку гашеной соды и 1/4ю стакана масла оливкового. Оставляю настояться минут 10, за это время тщательно разогреваю сковороду и жарю панкейки с двух сторон накрывая крышкой. Они получаются воздушные и оооочень нежные. (Кокосовое молоко лучше чем рисовое, так как более жирное и панкейки не расползаются по кастрюле в один большой и толстый блин)
Екатерина Андреева рассказала об экзотике:
Вот говорят ужин отдай врагу.Ну вот ещё! Врага такой вкуснятиной кормить.Настроение ему вкуснятиной поднимать. Сам пусть себе пропитание ищет.А я лучше друзьям покажу как в Африке готовят кокосово-картофельный суп. И вкусно ,и полезно ,съешь ...и даже совесть не мучает-легкий ужин. И костёр,и детство вспомнилось и пришло осознание-никто не может забрать у нас ни ужин,ни ощущение радости,если мы сами того не захотим...А голодные враги? А пущай идут лесом,лесом и там сами собой в штабеля укладываются.🤘🏼🤘🏼🤘🏼Потому что нет у человека страшнее врага,чем он сам,его лень и его страхи. А я тогда сытая спать легла ,выспалась и встала -как новенькая,чего и вам всем желаю✌🏼✌🏼✌🏼Но ужин на супе тогда не закончился😜,а потому ...продолжение следует и оно...всегда следует👍🏼 #еда #вкусно #нямням #ужин #вкусняшка #готовим #вечер #здоровоепитание #хорошеенастроение #африка #настроение #вкусноиполезно #мирдолжензнатьчтояем #вкусняшки #freshfood #food #gourmet #dinner #foodlover #cuisine #evening #gastronomy #safari #tanzania #africa #mood #hakunamatata #яемвсемнемало #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно
Оксана Федорова экспериментирует с образом:
Сергей Лазарев прогулялся по морозному Екатеринбургу: «Холодный ноябрь .... сопельки замерзли через 1,5 минуты, волосы инеем покрылись))) но все равно круто!!!»
Наталья Подольская поделилась фотографией с отдыха: «До свидания, Дубай! Впечатлений масса!!! Но уехать из морской страны (даже мусульманской) без фото в купальнике нельзя!!!!»
Алена Свиридова сфотографировалась с гейшами: «Гейши — диковинные птицы) Артист артиста видит издалека».
Анастасия Волочкова намекнула на нового бойфренда.
Вера Брежнева отмечает 16-летний юбилей творческой деятельности: «Столько событий и воспоминаний, но первые — самые памятные. Кадры с кастинга совсем смешные, поэтому лучше поделюсь этим видео. А уже завтра новая история...»
Юлия Савичева поучаствовала в проекте Екатерины Рождественской: «Похожа?! В детстве меня всегда путали с мальчиком, особенно, когда папа подстриг меня коротко. Он тогда увлекался парикмахерским делом. Мне было лет 12, и я так переживала, что мальчики воспринимают меня, как своего парня! А вообще, я всегда пацанкой была. Это сейчас пришло время, и я чувствую себя женственной. Тем, кто переживает такой же период, хочу пожелать терпения, потому что всему свое время. Нужно получать удовольствие от каждого периода в жизни, и не тратить нервы на ерунду».
Фото и видео: instagram