22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Многие звезды уже начали готовиться к Новому году. Сергей Лазарев готовится правильно - накануне продемонстрировал новогоднее фото с детьми на фоне елки и улетел в теплые места вместе с детьми, и даже уже совершил первую остановку в Дубае, приземлившись на гамаке и очень попросив его «не кантовать».

Традиционное предновогоднее фото появилось в блоге молодой мамы Альбины Джанабаевой, а Ольга Орлова отыскала новогоднюю елку в Милане и даже успела загадать желание, которое непременно оценят все – ускорить окончание пандемии коронавируса.