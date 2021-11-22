22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa_guzeeva
Многие звезды уже начали готовиться к Новому году. Сергей Лазарев готовится правильно - накануне продемонстрировал новогоднее фото с детьми на фоне елки и улетел в теплые места вместе с детьми, и даже уже совершил первую остановку в Дубае, приземлившись на гамаке и очень попросив его «не кантовать».
Традиционное предновогоднее фото появилось в блоге молодой мамы Альбины Джанабаевой, а Ольга Орлова отыскала новогоднюю елку в Милане и даже успела загадать желание, которое непременно оценят все – ускорить окончание пандемии коронавируса.
Саша Кабаева отмечает день сыновей смешным селфи со своим сыном от Александра Липового – мама и сын вдвоем покривлялись на камеру.
Дарья Повереннова ловит каждое мгновение со своими детьми – совсем скоро дочь снова уедет в Южную Корею. А пока в блоге актрисы – уютные семейные моменты. Юлия Снигирь поделилась редкими фотографиями подросшего сына Федора от Евгения Цыганова – по традиции мальчик очаровал всех поклонников актрисы.
Филипп Киркоров тоже не забывает хвастаться своими наследниками – он провел уютный воскресный вечер в компании Мартина и Аллы-Виктории.
Татьяна Навка уже позирует в роскошном образе у новогодней елки – фигуристка примерила роскошное золотое платье с черным бантом на талии.
Анастасия Волочкова вся в работе – балерина пожаловалась на усталость и заявила, что «перерепетировала». Это, однако, не мешает певице быть весьма довольной собой.
Рабочий ритм у Катерины Шпицы тоже совсем не гуманный, но артистка не расстраивается и даже улыбается на селфи на бегу:
«Поспала после спектакля 1,5 часа и пошла закрывать сезон ночных смен», – заявила она.
У роскошной Анны Нетребко тем временем – выходной, который она отмечает культурно, походом в галерею Пинакотека Брера в Милане. А заодно демонстрирует поклонникам отличное чувство вкуса и выгуливает роскошное яркое пальто.
Лариса Гузеева поделилась архивным фото с другом – совсем юную актрису оказалось непросто узнать.
Сергей Безруков – за здоровый образ жизни. В своем новом посте актер призвал поклонников заниматься спортом, чтобы не болеть, и предложил спортивную акробатику как лучшее решение. Правда, без дублеров трюки повторять не рекомендуется.
А вот у Катерины Варнавы образ жизни точно здоровый – сложные и даже немного акробатические позы артистка продемонстрировала в новой фотосессии. Получилось не хуже, чем у Безрукова.
В своих физических достижениях коллег мамы по звездному цеху обошел младший сын Кэти Топурии. Десятимесячный Адам уже почти с полной уверенностью научился стоять на ножках, используя лишь одну руку в качестве опоры.
У Пэрис Хилтон и ее супруга начинается медовый месяц – пара уже успела поплавать с аквалангами и опубликовать романтические фотографии.
Чисто женские проблемы, такие, как «нечего надеть», характерны для звезд ничуть не меньше, чем для остальных женщин. Виктория Дайнеко, например, не может выбрать себе наряд, несмотря на впечатляющий гардероб.
Фото: Instagram Виктории Дайнеко, Ларисы Гузеевой, Филиппа Киркорова, Катерины Шпицы, Дарьи Поверенновой, Пэрис Хилтон, Катерины Варнавы, Сергея Безрукова, Татьяны Навки, Саши Кабаевой, Сергея Лазарева