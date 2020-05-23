22 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Лена Темникова показала милое фото с дочерью: «Сегодня большой праздник. День Святого Николая Чудотворца. Пусть все ваши мечты сбываются».
«Мие 2,5 года и она умеет читать. Вот, смотрите сами. Оцените милость этого видео от 1 до 10», — похвасталась Рита Дакота.
Лиза Пескова показала фото с высоким и красивым братом: «Мика в кои-то веки заехал поужинать. Наверное, хорошо, когда есть сестра, которая всегда накормит вкусной домашней едой».
Милана Тюльпанова показала свою бабушку: «Бабуле 75».
Анна Хилькевич поделилась лайфхаком: «Хотела сначала подписать — "мой любимый мутант"... но потом подумала, что не все помнят, что Черепашки-Ниндзя были мутантами. А вообще маски-это идеальное приспособление для мужей, жены которых все время просит сфоткаться вместе))) так что, девочки, носите всегда парочку на разные случаи у себя в сумочке».
Сергей Безруков увлекся рисованием: «ИзоИзоляция». И показал, как проводит время с семьей:
Наталья Сенчукова показала, как репетирует с мужем:
Екатерина Андреева похвасталась гибкостью и пояснила: это — уштрасана, «поза верблюда».
Яна Чурикова показала изнанку рабочего процесса: «Немного закулисья Eurovision. Комментаторы, хоть всегда за кадром, — это важная часть Евровидения. Чем больше информации у нас, тем лучше мы доведем ее до своей аудитории».
Алена Шишкова стала совершенно неузнаваемой в маске с самой высокой степенью защиты.
Настасья Самбурская показала селфи в необычном образе: «Никакого смысла, просто прическа красивая».
Яна Рудковская и Евгений Плющенко сняли новое «карантинное» видео:
Агата Муцениеце пожаловалась: «Я скучаю по фотосессиям!!! Я скучаю по бане! Я скучаю по спектаклям, по салонам красоты, по прогулкам в парке, по обнимашкам... Я вообще хочу в деревню, пить воду из колодца!»
А вы?
Фото и видео: Instagram
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