22 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиза Пескова показала фото с высоким и красивым братом: «Мика в кои-то веки заехал поужинать. Наверное, хорошо, когда есть сестра, которая всегда накормит вкусной домашней едой».

Милана Тюльпанова показала свою бабушку: «Бабуле 75».

Анна Хилькевич поделилась лайфхаком: «Хотела сначала подписать — "мой любимый мутант"... но потом подумала, что не все помнят, что Черепашки-Ниндзя были мутантами. А вообще маски-это идеальное приспособление для мужей, жены которых все время просит сфоткаться вместе))) так что, девочки, носите всегда парочку на разные случаи у себя в сумочке».

Сергей Безруков увлекся рисованием: «ИзоИзоляция». И показал, как проводит время с семьей: