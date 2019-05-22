22 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева показала новые фотографии с мужем и дочкой:
Денис Клявер — сфотографировался с женой и сыном в бассейне: «Все мое в моих руках. Люблю когда полностью контролируешь ситуацию. С горячим приветом из Турции. Приятно работу совмещать с отпуском».
Анна Хилькевич показала милое фото с коляской: «С младшей за старшей».
Влад Топалов поделился проблемами молодого отца: «Поспавши 3 часа, опять в бой! Доброго утра всем выжившим! Желаю мамам и папам сил и терпения».
Евгений Плющенко c сыном шутят: «Не хотел отпускать в Японию, собирался лететь в чемодане)»
Дима Билан философствует: «Если бы мы все в нашей географической полосе получали максимум солнца — то уверен были бы совершенно другими людьми, с другим кодом, характерами и Меньшим негативом! Я почему-то уверен».
Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой.
Хайди Клум показала завтрак супермодели:
Тина Канделаки рассказала, как готовят хачапури:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Делюсь секретом правильного приготовления блюда, которое по праву признано памятником нематериального наследия Грузии, — хачапури.⠀ ⠀ Растапливаем 150 г сливочного масла на плите, добавляем в него 750 мл теплого молока, половину чайной ложки сахара, столько же соли и 5 г дрожжей. ⠀ ⠀ Высыпаем на стол 1 кг пшеничной муки, делаем посередине кратер и выливаем в него приготовленную смесь. Замешиваем тесто до состояния средней твердости, в конце добавляем каплю растительного масла и откладываем примерно на 30 минут для того, чтобы тесто поднялось. После того, как тесто поднимется, его необходимо снова замесить и снова дать подняться.⠀ ⠀ Протираем через терку и хорошо перемешиваем по 600 г сулугуни и имеретинского сыра. Берём 170 г теста, раскатываем его в круг, посередине выкладываем в форме лодочки 200 г сыра и закручиваем два противоположных конца теста так, чтобы получилась та же лодочка. ⠀ ⠀ Ставим в духовку, разогретую до 190 градусов, на 12-14 минут. После запекания выкладываем посередине желток одного яйца и 10 г сливочного масла. ⠀ ⠀ Уверена, пока вы читали рецепт, у вас не на шутку разыгрался аппетит!
Мария Погребняк показала неожиданное фото: «Хороший футбол Начинается со Дна».
Сергей Лазарев поделился забавным видеороликом:
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!