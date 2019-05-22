22 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Денис Клявер — сфотографировался с женой и сыном в бассейне: «Все мое в моих руках. Люблю когда полностью контролируешь ситуацию. С горячим приветом из Турции. Приятно работу совмещать с отпуском».

Анна Хилькевич показала милое фото с коляской: «С младшей за старшей».

Влад Топалов поделился проблемами молодого отца: «Поспавши 3 часа, опять в бой! Доброго утра всем выжившим! Желаю мамам и папам сил и терпения».

Евгений Плющенко c сыном шутят: «Не хотел отпускать в Японию, собирался лететь в чемодане)»

Дима Билан философствует: «Если бы мы все в нашей географической полосе получали максимум солнца — то уверен были бы совершенно другими людьми, с другим кодом, характерами и Меньшим негативом! Я почему-то уверен».

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой.

Хайди Клум показала завтрак супермодели: