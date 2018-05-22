22 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Бывшая «татушка» Лена Катина рассказала о сыне: «Даже не верится, что прошло уже 3 года с тех пор, как мой сын Александр появился на свет! Я помню этот день до минут! Он перевернул мою жизнь с ног на голову и теперь уже она никогда не станет прежней! И Слава Богу! Я уже не понимаю как можно было жить без моего чудесного гномика все эти годы! А вообще я поняла, что день рождения ребенка-это на самом деле праздник родителей в первую очередь, так что с днем рождения сына меня и папу!!!»

Лена Темникова показала дочку: «Моя рыбка. Очень ждала этот отпуск».