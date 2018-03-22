22 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Валерия, Дима Маликов и другие звезды поздравили друга с днем рождения. «Есть сорт людей, к которым все относятся не только с уважением, но и любовью, Валера Сюткин относится к их числу. Как же правильно нужно жить! Валерочка, спасибо за необыкновенно душевный вечер. Так было хорошо, что долго прощались и никак не расходились», — написала супруга Иосифа Пригожина.

Анастасия Волочкова поделилась романтичным снимком с новой прической и «старым» возлюбленным.

Марина Газманова поделилась секретом молодости: «Чтобы оставаться долго молодой , женщина должна испытывать КУРАЖ! Аргентинское Танго даёт для этого все возможности: партнёр, музыка и ты! В три минуты уложить все свои фантазии, переживания или радость. Что пожелаешь в эти минуты, только танцуй, дыши музыкой... кураж, каждая секунда в танце этому подтверждение! Присоединяйтесь! Выхожу после насыщенной тренировки наполненная , аж колбасит, только в объятиях у мужа , понимаю что устала от физической нагрузки. Он улыбается и говорит, что немножко завидует , как страстно я хочу танцевать...»