22 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева показала старую фотографию и поделилась историей о первой поездке зарубеж: «Нашла интересную фотографию! Мне здесь 17 лет. Улочки Франции, багет в руке и мое довольное лицо. Это была моя первая поездка за границу! Удивление началось еще в аэропорту, когда я увидела таких разных и вроде бы похожих на нас, но других людей. Глядя из машины, мне казалось, что я смотрю фильм. Когда меня привезли в Канны, я просто потеряла дар речи. Удивительной красоты архитектура, чистейшие дороги и улицы, лазурное побережье, иностранная речь, шикарные гостиницы. В общем, я три дня не могла полностью осознать происходящее! Потом мы съездили в Монте-Карло, где я попробовала знаменитый луковый суп, и конечно в Париж, полюбоваться на Эйфелеву башню. Из еды мне невероятно понравилась выпечка, десерты, сыры, хоть и некоторые из них пахли так, как будто внутри скончалась мышь. Я люблю рыбу, морепродукты, но устрицы — это просто гадость редкостная! Перед тем, как попробовать эту прелесть, я выполнила все указания, которые мне дали и с интересом опрокинула содержимое ракушки в рот. Ощущение было такое, простите, что рот полон соплей. Не понимаю, что за удовольствие? А еще после поездки у меня был вопрос: почему, постоянно поедая круассаны, багеты и сыры, француженки остаются такими худыми?»

Алена Хмельницкая примерила новый образ: «Всем доброй ночи от "учительницы по французскому"».

Юлия Барановская показала сына-футболиста.

Дочь Любови Толкалиной показал фото из семейного альбома.

Гуф опубликовал фото с девушкой, похожей на Кети Топуия.

Певица МакSим похвасталась: «Дом в цветах и котах».

Иван Ургант рассказал о прибавлении в семействе: «Дорогие подписчики, друзья, просто неравнодушные люди. Об этом непросто писать, но ситуация зашла слишком далеко. А я совсем не хочу, чтобы вы узнавали об этом от посторонних людей. Так получилось, что мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз. Не желая никого отвлекать своими внутрисемейными событиями. Но видимо время пришло... В нашем доме появилась еще одна женщина... Мы ревностно чтим традиции наших предков. Следуя неуклонно тому, что передавалось из поколения в поколение. Внутренний устав семьи Ургант, ее неписаный закон появившийся еще при Лассе Урганте, стеклодуве из пригорода Мальме, запрещает всем без исключения женщинам нашей семьи брить бороду. В связи с этим приносим свои искренние извинения тем, кого может оскорбить или задеть эта фотография. Надеемся на ваше понимание и уважение к чужим традициям. Спасибо».

Максим Галкин записал «политический» ролик: