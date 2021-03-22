22 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу показала селфи из студии и заинтриговала поклонников – готовит что-то необычное.

Виктори Дайнеко показала фотографию, сделанную дома самым лучшим фотографом – ее дочерью.

Олеся Судзиловская похвасталась новой укладкой на селфи, сделанном в автомобиле.

Ирина Пегова поздравила подписчиков с днём таксиста и рассказала о познавательной поездке на такси из Шереметьево – актриса вернулась с гастролей в Москву.

Сергей Безруков показал очаровательную фото своей маленькой дочери, которая сразу умилила всех подписчиков актера.

Глафира Тарханова проводит время культурно – посещая оперу. Для похода в театр актриса выбрала стильный объемный сиреневый жакет.

Юлия Ковальчук решила поделиться с поклонниками очередным кулинарным шедевром. Что приготовить, она, однако, пока не решила и спросила у поклонников. А пока подписчики выбирают блюдо, певица делится своим селфи.

Лукерья Ильяшенко напоминает, что весна уже совсем скоро, а пока выкладывает зимнее селфи в мягкой горчичной шубке в зеркале из лифта.

Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Марии Кожевниковой, Лукерьи Ильяшенко, Глафиры Тархановой, Игоря Николаева, Виктории Дайнеко, Олеси Судзиловской, Сергея Безрукова, Алсу, Юлии Ковальчук

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