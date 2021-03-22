22 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @s_bezrukov
Игорь Николаев поздравляет с днём рождения Валерия Сюткина и делится совместным фото.
Анфиса Чехова выкладывает стильное селфи, а в подписи к фотографии шутит относительно послушных женщин. Мария Кожевникова поделилась фотографией с зимней прогулки со своими сыновьями:
«Мои защитники».
Ольга Бузова в своем Instagram рассказала об участии в шоу «Маска» в образе розовой пантеры, чего никто не ожидал.
Алсу показала селфи из студии и заинтриговала поклонников – готовит что-то необычное.
Виктори Дайнеко показала фотографию, сделанную дома самым лучшим фотографом – ее дочерью.
Олеся Судзиловская похвасталась новой укладкой на селфи, сделанном в автомобиле.
Ирина Пегова поздравила подписчиков с днём таксиста и рассказала о познавательной поездке на такси из Шереметьево – актриса вернулась с гастролей в Москву.
Сергей Безруков показал очаровательную фото своей маленькой дочери, которая сразу умилила всех подписчиков актера.
Глафира Тарханова проводит время культурно – посещая оперу. Для похода в театр актриса выбрала стильный объемный сиреневый жакет.
Юлия Ковальчук решила поделиться с поклонниками очередным кулинарным шедевром. Что приготовить, она, однако, пока не решила и спросила у поклонников. А пока подписчики выбирают блюдо, певица делится своим селфи.
Лукерья Ильяшенко напоминает, что весна уже совсем скоро, а пока выкладывает зимнее селфи в мягкой горчичной шубке в зеркале из лифта.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Марии Кожевниковой, Лукерьи Ильяшенко, Глафиры Тархановой, Игоря Николаева, Виктории Дайнеко, Олеси Судзиловской, Сергея Безрукова, Алсу, Юлии Ковальчук
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