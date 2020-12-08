22-летняя красавица-дочь Стива Джобса стала моделью

У Стива Джобса было много романов, но только Лорен Пауэлл смогла выдержать его непростой характер. Предыдущие его подруги не собирались выходить замуж, рожать детей или не могли смириться с жестокостью и надменностью Джобса, с которой он обращался с людьми. Лорен сделала его мягче и стала единственной, с кем он пошел к алтарю.

«Лорен крепкая, бронированная. Поэтому брак был удачным», — так говорили друзья Джобса о его супруге. Сам Стив отличался повышенной эмоциональностью и даже, растрогавшись, мог пустить слезу на людях.

У супругов родились трое детей: Рид — в 1991 году, Эрин — в 1995-м и Ева — в 1998-м. Стив Джобс много занимался с детьми и особенно с дочками. В младшей Еве он видел свое продолжение. «Она сможет стать президентом Apple, если до этого не станет президентом США», — так говорил он о ней. Но несмотря на большую любовь к детям, их лишили наследства, отметив, что наследие Джобса, в том числе и деньги, должны принадлежать человечеству.