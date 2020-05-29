22-летняя Кайли Дженнер со скандалом лишилась статуса миллиардера

Одна из сестер Ким Кардашьян лишилась престижного статуса. Журнал Forbes вычеркнул Кайли Дженнер из списка молодых миллиардеров. «Документы, раскрытые косметическим гигантом Coty после покупки контроля в ее бренде, позволяют утверждать: Дженнер годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса», — пояснило издание.

Корпорация Coty купила у Дженнер 51% бренда Kylie Cosmetics за $600 млн. После уплаты налогов у девушки осталось $340 млн. Заявленные до этой сделки доходы компании не соответствовали действительности. Например, в 2018 году бизнес Дженнер заработал только $125 млн., тогда как Кайли уверяла, что уже в 2016 году бренд зарабатывал больше $300 млн.

«Бизнес Кайли значительно меньше и менее выгоден, чем ее семья годами убеждала косметическую индустрию и СМИ», — констатировал Forbes.

Согласно оценкам экспертов, состояние 22-летней бизнес-леди составляет меньше $900 млн.