22-летняя Кайли Дженнер со скандалом лишилась статуса миллиардера
Одна из сестер Ким Кардашьян лишилась престижного статуса. Журнал Forbes вычеркнул Кайли Дженнер из списка молодых миллиардеров. «Документы, раскрытые косметическим гигантом Coty после покупки контроля в ее бренде, позволяют утверждать: Дженнер годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса», — пояснило издание.
Корпорация Coty купила у Дженнер 51% бренда Kylie Cosmetics за $600 млн. После уплаты налогов у девушки осталось $340 млн. Заявленные до этой сделки доходы компании не соответствовали действительности. Например, в 2018 году бизнес Дженнер заработал только $125 млн., тогда как Кайли уверяла, что уже в 2016 году бренд зарабатывал больше $300 млн.
«Бизнес Кайли значительно меньше и менее выгоден, чем ее семья годами убеждала косметическую индустрию и СМИ», — констатировал Forbes.
Согласно оценкам экспертов, состояние 22-летней бизнес-леди составляет меньше $900 млн.
what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020
«Я думала, что это авторитетный сайт.. все, что я вижу — несколько неточных выписок и недоказанных допущений, лол. Я никогда не просила давать мне этот титул и никогда не пыталась врать ради его получения», — прокомментировала бизнес-леди скандал, добавив позже: у нее есть успешный бизнес и прекрасная семья, а остальное ее не волнует.
Фото и видео: Instagram
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