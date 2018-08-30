22-летняя актриса обвинила 69-летнего Жерара Депардье в изнасиловании

На днях 69-летний актер Жерар Депардье оказался в весьма неприятной ситуации. Французская полиция инициировала расследование по делу об изнасиловании им 22-летней актрисы, и адвокаты легенды кино вынуждены держать отпор, отвечая на вопросы журналистов.

Молодая женщина, имя которой не разглашается, подала заявление в департамент Буш-дю-Рон. Она сообщила, что на нее было совершено нападение сексуального характера в парижском доме Депардье в начале августа.

Команда Жерара Депардье отрицает обвинения молодой актрисы.

«К сожалению, дело получило публичный характер, из-за этого страдает репутация нашего клиента. Мы уверены в невиновности Жерара Депардье, и мы намерены отстоять его доброе имя», — прокомментировал адвокат.

Фото: globallookpress