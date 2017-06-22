Кто из звезд не выдержал московского лета, любопытные снимки backstage и многое другое — в нашем дайджесте

Наталья Ионова поздравила своего папу: «Мой любимый папуля! С Днем Рождения!! С каждым годом я все отчетливее понимаю, какой ты идеальный отец, муж и дедушка!! Оставайся всегда таким для нас молодым, красивым и здоровым!!». Курбан Омаров тоже претендует на звание лучшего отца.

Татьяна Навка и Анфиса Чехова показали фигуры в купальниках. Наталья Подольская похвасталась необычным пляжным нарядом. Вера Брежнева тоже сбежала от московской погоды. Катя Гордон с сыном показали свои последние деньки в Греции: «От сибаса ворочу теперь нос как и от мидий — верните меня в московский продуктовый ад». Сын Ирины Дубцовой поиграл с дочкой ее подруги и теперь просит у мамы сестренку. Дочь Тимати играет в принцесс: «Посмотри, я как оделась. Как красавица-принцесса», — цитирует ее бабушка. А дочка Анны Седоковой похвасталась оригинальным маникюром.

Данила Козловский показал, как снимают фильм о футболе. Мария Шарапова продемонстрировала, как поддерживает спортивную форму. Певица Нюша сделала посвященное Кубку конфедераций селфи. Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное селфи и сообщили: они летят в Питер.

Алексей Панин произвел фурор в Ялте: