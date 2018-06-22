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22 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Яны Поплавской

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев продемонстрировал мощный торс. Дмитрий Шепелев показал трогательное фото сына: «Вот тут, по-моему, никаких комментариев к фотографии не нужно. Целое лето впереди!». Мама Тимати показала забавную внучку-пирата. Игорь Николаев похвастался стремительно растущей дочерью.

Гном Гномыч собрал первый в этом году урожай:

Юлия Барановская болеет за футболистов и дома, и на работе. Курбан Омаров рассказал о трудных семейных буднях: «Основное время ты живешь с принцессой, которая порхает, одаривает тебя теплом, заботой и своим хорошим настроением. Но каждый месяц на неделю ее подменят другая женщина. И в эти дни ты можешь приближаться только на расстояние затяжного броска, держа перед собой подарочек и читая мантру из комплиментов и ласковых слов. Если ты все таки не смог уловить момент, единственная защита - нападение, брось в неё что то вкусное и отскочи. Ты же смелый, ты же мужик, проводи эти дни вместе с ней. Никаких «мы с друзьями», иначе тебя достанут из под земли и проведут на тебе полевые испытания. Вернее ты будешь молить, о том чтоб тебя отправили, куда угодно, только #роднаяненервничай. Пацаны говорят, можно просчитать вторжение сущности и подготовиться. Из средств первой необходимости нужно держать под рукой: сладости, букеты цветов, шубу, машину, поездку за границу. Если не помогает - отдаём карту и берём ипотеку ради тех #мими носочков, которые ей понравились. Короче, всего то неделю в месяц продержаться пацаны)...»

Яна Поплавская передала привет из жаркой Анталии: «И больше ничего не надо! #море #солнце #мы #ибольшеничегоненадо #отпуск #радость #янапоплавская #евгенийяковлев #счастьямногонебывает». Наталья Подольская тоже показала фото с мужем, из Испании.

Мадонна примерила образ секси-бабушки: «I think I deserve this............. #rose #babushka #lisbon i#italianvogue».

Нюша почтила память соотечественников, участвовавших в войне:

Фото: instagram

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