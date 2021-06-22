22 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова решила вернуться к истокам и предстала перед поклонниками той самой девушкой-блондинкой, которой была в начале карьеры. С нового образа она решила начать новый этап жизни.

Саша Бортич с теплотой поздравляет с днем рождения любимого сыночка – малышу исполнился год.