22 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ольга Бузова решила вернуться к истокам и предстала перед поклонниками той самой девушкой-блондинкой, которой была в начале карьеры. С нового образа она решила начать новый этап жизни.
Саша Бортич с теплотой поздравляет с днем рождения любимого сыночка – малышу исполнился год.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @therealguf
Гуф делится фотографией с невестой Юлей – судя по всему, чтобы сразу развеять слухи об отношениях с бывшей.
Агния Дитковските порадовала поклонников очень летней фотографией в белоснежном образе.
Беременная Лиза Арзамасова опубликовала совместное фото с актрисой Ольгой Волковой, которая сыграла ее бабушку в сериале «Папины дочки» – они случайно встретились на премьере.
Наталья Подольская вместе со своей семьей приняла участие в акции Сад Памяти, где появилась в очень ярком и элегантном образе. К акции присоединилась и Катерина Шпица, которая призналась, что впервые посадила деревце.
Настя Ивлеева поделилась забавным снимком в домашнем, с полотенцем на голове и маске на лице.
Кристина Асмус показалась поклонникам в эффектном и неожиданном образе – с короткими светлыми волосами. К сожалению многих поклонников, это оказался парик.
Ольга Орлова активно борется с хейтерами – выкладывает фотографии подписчиков, которые чаще всего ее критикуют. А в своем последнем посте звезда отстаивает право селебрити не всегда быть идеальными, а оставаться людьми.
Фото: Instagram Алексея Долматова, Натальи Подольской, Ольги Орловой, Саши Бортич, Катерины Шпицы, Насти Ивлеевой, Кристины Асмус, Ольги Бузовой, Агнии Дитковските, Лизы Арзамасовой
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