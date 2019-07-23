22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина поделилась нежной фотографией с бабушкой: «Вот она — причина всех моих гастролей на Урал.... В Миассе, на берегах волшебного озера Тургояк живет самая последняя моя бабушка, бабушка Любовь... и названа я именем ее.... не трудно догадаться в кого я улыбчивая через край».

Александр Олешко показал свое детское фото и поздравил себя с днем рождения.

Михаил Галустян поделился переживаниями: «Наша @missestella2010 первый раз в жизни летит без мамы и папы на самолете. Одна, в #Сочи, к бабушке с дедушкой. Мы с @victoriagalustyan очень волнуемся. Вся надежда на сопровождающую стюардессу».