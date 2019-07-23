22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков поделился уютными кадрами: «Всем ДОБРОЙ рабочей недели, Дорогие наши, Хоррошие!) А я на побывку из Пушгор...домой) На дачу...к родителям))) И МОИ еще с моря вернулись))) ВСЕ в сборе))) завтра снова в бой)... Возьму своих на съемки) P.S. Музыка Тимура Эзугбая из фильма "Заповедник"... ну, для тех, кто понимает)... можно, кстати, скачать наш второй альбом, моей группы "Крестный папа" который так и называется "Заповедник")))».
Любовь Толкалина поделилась нежной фотографией с бабушкой: «Вот она — причина всех моих гастролей на Урал.... В Миассе, на берегах волшебного озера Тургояк живет самая последняя моя бабушка, бабушка Любовь... и названа я именем ее.... не трудно догадаться в кого я улыбчивая через край».
Александр Олешко показал свое детское фото и поздравил себя с днем рождения.
Михаил Галустян поделился переживаниями: «Наша @missestella2010 первый раз в жизни летит без мамы и папы на самолете. Одна, в #Сочи, к бабушке с дедушкой. Мы с @victoriagalustyan очень волнуемся. Вся надежда на сопровождающую стюардессу».
Наталья Подольская получила травму на отдыхе: «Любите ли Вы бадминтон??? В детстве я просто обожала эту игру. Вот и теперь с Тёмой вспоминаю этот азарт, хотя, сами понимаете, пока не режемся пассами. Вот вчера вечером стали играть, я сделала шаг, подняла руку, чтобы отбить и вдруг.... хрясь, ааааа, и я на земле корчусь от боли в пояснице! Как в лучших рекламах мазей. Короче лежу я пластом на кроватке, носят мне завтраки-ужины на подносике. Отменила все планы на сегодня и завтра, а на послезавтра уже не могу».
Анастасия Волочкова пожаловалась на деформацию рабочего инструмента балерины: «Посмотрела я утром на свои ножки.. Ужаснулась как увеличилась от нагрузки косточка на стопе».
Иосиф Пригожин пожалел супругу: «Бессонная ночь дала о себе знать. Где сидела, там и отключилась. Через 10 мин выход на сцену, пытаюсь разбудить. Красная площадь. Международный День Бокса 2019».
Игорь Николаев поделился милым видео:
Николай Басков поделился секретом стиля: «Если сомневаетесь, надевайте красное и вы в центре внимания».
Нюша похвасталась фигурой в купальнике: «Мое место силы там, где мои любимые, а мой power suit — идеальный купальник total black)))».
Анна Хилькевич поделилась впечатлениями от поездки на Ибицу: «Сказать, что Ибица меня впечатлила — не сказать ничего))) будь я лет на 10 помладше, то держите меня семеро. Такого масштаба вечеринки я видела только в кино. Все веселятся, смеются, поют, танцуют, знакомятся.... а как все одеты! С утра в отеле на завтрак подают шампанское с "черной икрой" (правда, это селедочная, окрашенная в черный, но иностранцы-то этого не знают). Но мы были тут больше наблюдателями))) нет, мы, конечно сходили немного послушать Solomun! Отметились в парочке известных клубов, посмотрели на "ярких" персонажей со всего мира (русских, кстати, тут почти не встречаем) и я могу сказать, что на Ибице точно каждый может выбрать отдых на свой вкус. Правда, море со стороны нашего отеля оставляет желать лучшего, в бассейне Ushuaia плещутся разные иностранные тусеры))) В общем, Ибица! Ты очень своеобразная и такая разная!)) Спасибо тебе, а нам пора ехать на свой старческий отдых на Майорку».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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