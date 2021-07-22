22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Клика Смехова порассуждала в блоге об убеждениях. Актриса уверена, что они управляют жизнью человека. И, если ход дел кого-то не устраивает, то нужно пересмотреть свои взгляды на окружающую реальность и свою систему ценностей. Мысли вслух она сопроводила фото, на котором позировала в шикарном вечернем образе.
Олеся Судзиловская похвасталась идеальной фигурой. Актриса сделала селфи в тренажерном зале и зарядила подписчиков позитивом и энергией.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/olesya_sudzilovskaya
Кристина Орбакайте показала душевное видео с матерью Аллой Пугачевой. Примадонна на празднике у друзей виртуозно сыграла на рояле, несмотря на то, что инструмент был катастрофически расстроен.
А Максим Галкин показал свой элегантный образ для съемок.
Ксения Собчак опубликовала забавные фото сына Платона, снятые во время отпуска.
Олег Газманов 22 июля отметил 70-летний юбилей. Супруга трогательно поздравила его с красивой датой.
«Сегодня не просто день его рождения, а юбилей у человека, с кем связана судьба моя. Конечно, важный день для нас, а значит, день особый. Но он публичный человек, а значит, все желать здоровья и долгих лет сегодня будут, из телевизора вещать и телефон наш разрывать, но как приятно это мужу. Прожить аж 70 годков — не реку перейти. Дожить до возраста такого и молодость не растерять, дано не многим. Значит Ангелами ты храним. А чтоб Господь любил так человека — счастье, и музыку давал тебе творить, и дар, чтоб слышал ты поэзию и людям помогал постичь гармонию и радость от искусства. Любимчик жизни — не значит было просто, а значит, твердый стержень в мужчине должен быть и честь. Создать на жизненном пути легенду о себе и трудовом пути своем ты смог, что люди стоя аплодируют твоей судьбе. Я тихо рядом постою, когда отправишься ты в путь, любя перекрещу. Живи, пиши, лети, поэт, тебе хорошего пути до 100 и больше лет. Не будем ограничивать мы Бога… Твоя М.», — появилось сообщение на странице Марины в Instagram.
Александр Жулин показал, каким красавчиком был в молодости.
Анита Цой, год назад переболевшая Covid-19, сделала прививку. «Болела я жестко, больше такого не хочу», — написала она в блоге.
Игорь Крутой рассказал о семейных традициях. «Мой отец очень любил, когда вся семья собиралась за одним столом... Все обожали лето, потому что именно летом к нам в Гайворон приезжали папины сестра и брат со своими детьми, мамина сестра, бабушки, и счастливей нас на свете не было. Мы купались и загорали на Южном Буге, при этом уплетая все домашние вкусности, приготовленные бабушками... Во мне сохранилось желание усадить всю семью за один стол, но, к сожалению, это стало очень сложно — все разбросаны по всему миру, у каждого свои планы, и собрать нас могут или большая радость, или, не дай Бог, большое горе... Но отпуск — дело святое, и потому, заранее спланировав, мы путешествуем, заодно отмечая свои дни рождения (в семье много июльских)... Никогда и никого я не впускал в свою личную жизнь, но с появлением в моей жизни нашего салона, завеса приоткрылась и мои подписчики незримо присутствуют на всех наших семейных тусовках, наблюдая, как растут дети и внуки, и как взрослеем мы... Свою "Мамбу Крутых" я сочинял для альбома "Без слов, часть 3" именно под впечатлением совместно проведенного времени со своей семьей... Зажигаем...», — написал маэстро в блоге.
Ольга Кабо показала подписчикам душевные фото с сыном, снятые во время конной прогулки.
Оксана Самойлова опубликовала в сториз видео с подросшим красавчиком сыном. Давид позировал маме в стильном костюме, вернувшись с тренировки по плаванию.
А певица Жасмин показала, как принимает солнечные ванны в своем саду.
Фото и видео: Instagram
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