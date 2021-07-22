22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олег Газманов 22 июля отметил 70-летний юбилей. Супруга трогательно поздравила его с красивой датой.

«Сегодня не просто день его рождения, а юбилей у человека, с кем связана судьба моя. Конечно, важный день для нас, а значит, день особый. Но он публичный человек, а значит, все желать здоровья и долгих лет сегодня будут, из телевизора вещать и телефон наш разрывать, но как приятно это мужу. Прожить аж 70 годков — не реку перейти. Дожить до возраста такого и молодость не растерять, дано не многим. Значит Ангелами ты храним. А чтоб Господь любил так человека — счастье, и музыку давал тебе творить, и дар, чтоб слышал ты поэзию и людям помогал постичь гармонию и радость от искусства. Любимчик жизни — не значит было просто, а значит, твердый стержень в мужчине должен быть и честь. Создать на жизненном пути легенду о себе и трудовом пути своем ты смог, что люди стоя аплодируют твоей судьбе. Я тихо рядом постою, когда отправишься ты в путь, любя перекрещу. Живи, пиши, лети, поэт, тебе хорошего пути до 100 и больше лет. Не будем ограничивать мы Бога… Твоя М.», — появилось сообщение на странице Марины в Instagram.