logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

22 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Алены Хмельницкой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев показал, как выглядел в молодости и без усов: «Вот такой он, рядовой Николаев, в 1984 году на плацу принимает присягу! Усы, по случаю важности момента, были сбриты».

Алена Хмельницкая и Катерина Шпица примерили форму на съемках.

Мария Шумакова поделилась историей «сбычи мечт» и показала снимок с Дэвидом Духовны, а Хайди Клум — показала романтическое фото с любимым мужчиной

Ольна Бузова сходила на хоккей: «Спасибо большое ХК Авангард за приглашение и такую красивую игру! Я сегодня получила невероятные эмоции! Я так горжусь, что в нашей стране люди умеют поддерживать и болеть за любимую команду! На матче присутствуют и самые юные болельщики, и семейные пары, и очень взрослые болельщики! Так уж получилось, что я стала негласным талисманом команды».

Ольга Куриленко и анна Плетнева похвастались фигурамй и растяжкой.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поздравила красавицу-маму с днем рождения.

Мама Тимати показала, как играет ее внучка:

Мария Кожевникова показала, как танцует ее сын:

Супруга Сосо Павлиашвили поздравила его и остальных: «С Днем Защитника Отечества, наши дорогие и любимые мужчины!»

Ирина Шейк поделилась фотграфией с любимым дизайнером

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче