22 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев показал, как выглядел в молодости и без усов: «Вот такой он, рядовой Николаев, в 1984 году на плацу принимает присягу! Усы, по случаю важности момента, были сбриты».

Алена Хмельницкая и Катерина Шпица примерили форму на съемках.

Мария Шумакова поделилась историей «сбычи мечт» и показала снимок с Дэвидом Духовны, а Хайди Клум — показала романтическое фото с любимым мужчиной

Ольна Бузова сходила на хоккей: «Спасибо большое ХК Авангард за приглашение и такую красивую игру! Я сегодня получила невероятные эмоции! Я так горжусь, что в нашей стране люди умеют поддерживать и болеть за любимую команду! На матче присутствуют и самые юные болельщики, и семейные пары, и очень взрослые болельщики! Так уж получилось, что я стала негласным талисманом команды».

Ольга Куриленко и анна Плетнева похвастались фигурамй и растяжкой.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поздравила красавицу-маму с днем рождения.

Мама Тимати показала, как играет ее внучка: