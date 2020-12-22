22 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/gorban_masha/
Мария Горбань опубликовала забавные фото со своим экранным мужем Дмитрием Нагиевым, а Юлия Ковальчук повеселила поклонников видео с примерки спортивного костюма.
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Ване исполнилось два месяца. В мини-день рождения малыша Наталья показала нежное фото с ним.
Мария Порошина, Елена Подкаминская и Юлия Топольницкая поделились с подписчиками кадрами со съемочных площадок.
Сыну Саши Бортич исполнилось полгода. Актриса в свойственной ей манере подписала фото с голубоглазым малышом.
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб, ожидающая третьего малыша, показала в Instagram семейное фото с мужем и сыновьями, сделанное во время похода за елкой.
Нюша опубликовала фото милашки дочки Симбы и рассказала, что у нее состоялась первая в жизни фотосессия и прошла она удачно — весь реквизит уехал с ними домой.
Наташа Королева, недавно вернувшаяся из Африки, опубликовала фото с местной ребятней, которые пытались с ней спеть «Маленькую страну».
Валентин Юдашкин с утра опубликовал трогательный пост в честь 30-летия дочери Галины, где написал, что очень скучает по ней. После он заменил поздравление на более лаконичное с одним лишь словом: «Люблю».
Мать Тимати Симона Юнусова разместила в блоге трогательное фото сына с детьми — Алисой и Ратмиром. «Вот, где никогда не потребуются тесты ДНК!», — прокомментировала она снимки.
Елена Валюшкина похвасталась красавицей дочерью Марией. С ней она сфотографировалась на премьере фильма со своим участием и на фоне своего же портрета на афише. «Вашу маму и там, и тут показывают», — пошутила актриса.
Фото и видео: Instagram Елены Валюшкиной, Симоны Юнусовой, Валентина Юдашкина, Наташи Королевой, Нюши, Галины Боб, Саши Бортич, Марии Порошиной, Юлии Топольницкой, Елены Подкаминской, Натальи Подольской, Юлии Ковальчук, Марии Горбань
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