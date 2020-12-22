22 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб, ожидающая третьего малыша, показала в Instagram семейное фото с мужем и сыновьями, сделанное во время похода за елкой.

Нюша опубликовала фото милашки дочки Симбы и рассказала, что у нее состоялась первая в жизни фотосессия и прошла она удачно — весь реквизит уехал с ними домой.

Наташа Королева, недавно вернувшаяся из Африки, опубликовала фото с местной ребятней, которые пытались с ней спеть «Маленькую страну».