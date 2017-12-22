О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

У Саши Плющенко состоялась премьера ледового шоу в «Олимпийском». Филипп Киркоров, Катя Лель, Юлия Барановская и другие звезды с детьми пришли поддержать будущего чемпиона.

Эвелина Бледанс показала, как проводит время с сыном перед сном. Алена Хмельницкая наслаждается хорошей погодой в Сочи, а Аглая Тарасова делится новогодним настроением и предлагает найти на фото сугроб.

Ирина Пегова показала, что происходит в гримерке до и после спектакля.

Все 3 звонок .... Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) Дек 22, 2017 at 7:16 PST

Анна Нетребко поделилась архивной фотографией: «1991...Петербургская консерватория». А Марина Газманова побывала на балете «Щелкунчик» в Большом театре.

Пока многие звезды готовятся к встрече нового года, Тимати делится с подписчиками планами на наступающий год. Так, владелец бренда Black Star намерен начать выпуск собственных безалкогольных напитков: «Приступил к разработке вкусов для своего напитка, который мы планируем запустить под нашим брендом в 2018г !!! Естественно безалкогольного !!! В связи с этим вопрос: Что нравится вам ? Какие вкусы ? Газированные, слабо-газированные или вообще без газа ?»