22 декабря: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Русские могут творить шедевры! Балет «Щелкунчик» перед Новым Годом так настраивает на сказочный праздник. В Большом смотрела балет с человеком, которая была там в первый раз в жизни. Я еще раз смогла испытать потрясающие эмоции, смотря на все через призму её глаз с огромной силой новизны восприятия.Камера в руках дрожала, не умею снимать, когда нельзя, но очень хочется поделиться. 😂😂😂 Конечно, великая музыка Чайковского, настроение волшебное, а потом мчали домой по украшенной Москве. Празднику быть! #большойтеатр #moscow #bigtheatre #love #happynewyear #good #instagood