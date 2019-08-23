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22 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Александра Кержакова

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Милла Йовович, Джери Холлиуэлл и Яна Поплавская показали фото с мужьями. Эммануил Виторган — поделился нежной фотографией семьи: «Всем счастья».

Настасья Самбурская показала фото из салона красоты: «Пробы я провалила, но зато красиво и в хорошем настроении».

Александр Кержаков поделился фотографией с дочкой: «С Дустиком».

Светлана Бондарчук показала взрослого сына: «Бабий 😜 @seregabondar».

Лена Кулецкая показала своих малышек:

Саша Савельева показала, как выглядела в детстве: «1984г. Мне 6 месяцев. На месяц больше чем Леончику. Новый этап родительства начался: ищем сходство на детских фото».

Хайди Клум показала, как готовится к Хэллоуину:

Ирина Пегова залезла на дерево: «Ну не смогла удержаться!!!»

Жанна Эппле задумывается о старости: «Сегодня в метро думала о том, как провести старость? Эта мысль, знаю, беспокоит всех тех, кому хоть сколько-нибудь за пятьдесят..действительно, в таком возрасте слушаешь про дома для престарелых с всевозрастающим вниманием, с тем же, с каким молодой зэк читает пока не касающиеся его статьи УК. Вариантов на самом деле, не так уж и много. Перебирать их уже нет сил».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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