22 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Пегова залезла на дерево: «Ну не смогла удержаться!!!»

Жанна Эппле задумывается о старости: «Сегодня в метро думала о том, как провести старость? Эта мысль, знаю, беспокоит всех тех, кому хоть сколько-нибудь за пятьдесят..действительно, в таком возрасте слушаешь про дома для престарелых с всевозрастающим вниманием, с тем же, с каким молодой зэк читает пока не касающиеся его статьи УК. Вариантов на самом деле, не так уж и много. Перебирать их уже нет сил».