22 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милла Йовович, Джери Холлиуэлл и Яна Поплавская показали фото с мужьями. Эммануил Виторган — поделился нежной фотографией семьи: «Всем счастья».
Настасья Самбурская показала фото из салона красоты: «Пробы я провалила, но зато красиво и в хорошем настроении».
Александр Кержаков поделился фотографией с дочкой: «С Дустиком».
Светлана Бондарчук показала взрослого сына: «Бабий 😜 @seregabondar».
Лена Кулецкая показала своих малышек:
Саша Савельева показала, как выглядела в детстве: «1984г. Мне 6 месяцев. На месяц больше чем Леончику. Новый этап родительства начался: ищем сходство на детских фото».
Хайди Клум показала, как готовится к Хэллоуину:
Ирина Пегова залезла на дерево: «Ну не смогла удержаться!!!»
Жанна Эппле задумывается о старости: «Сегодня в метро думала о том, как провести старость? Эта мысль, знаю, беспокоит всех тех, кому хоть сколько-нибудь за пятьдесят..действительно, в таком возрасте слушаешь про дома для престарелых с всевозрастающим вниманием, с тем же, с каким молодой зэк читает пока не касающиеся его статьи УК. Вариантов на самом деле, не так уж и много. Перебирать их уже нет сил».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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