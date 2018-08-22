22 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась мыслями молодой мамы двоих: «Я очень волнуюсь за вступление в новый период и новый статус Арианны.. страшно сделать ей больно. Как так? Была одна, мама и папа только её, а теперь с кем-то делить. Где-то вычитала, что типа "младшие должны дарить подарок страшим" при первой встрече. Так, этот момент учли, подготовились. А что еще? Как надо сделать, чтобы не было больно и отношения между детьми сформировались правильно? Плюс возраст такой, почти 3 года».

Татьяна Навка показала семейную фотографию: «Как же здорово, когда есть братья!!! Приехали специально поздравить сестричку и подарить кучу подарков!!!». Наталья Сенчукова — тоже: «Ну вот отдых и закончился! Пора домой». «Семья в сборе», — написала под снимкои Анита Цой.

«Наша уже вторая совместная обложка с Андрюхой! Прошло, по- моему, лет 6. Спасибо за чудесную съемку,замечательную команду и отличное настроение. Фото от нашего папы @isxakov», — похвасталась Полина Гагарина.