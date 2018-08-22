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22 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич поделилась мыслями молодой мамы двоих: «Я очень волнуюсь за вступление в новый период и новый статус Арианны.. страшно сделать ей больно. Как так? Была одна, мама и папа только её, а теперь с кем-то делить. Где-то вычитала, что типа "младшие должны дарить подарок страшим" при первой встрече. Так, этот момент учли, подготовились. А что еще? Как надо сделать, чтобы не было больно и отношения между детьми сформировались правильно? Плюс возраст такой, почти 3 года».

Татьяна Навка показала семейную фотографию: «Как же здорово, когда есть братья!!! Приехали специально поздравить сестричку и подарить кучу подарков!!!». Наталья Сенчукова — тоже: «Ну вот отдых и закончился! Пора домой». «Семья в сборе», — написала под снимкои Анита Цой.

«Наша уже вторая совместная обложка с Андрюхой! Прошло, по- моему, лет 6. Спасибо за чудесную съемку,замечательную команду и отличное настроение. Фото от нашего папы @isxakov», — похвасталась Полина Гагарина.

Анфиса Чехова поделилась забавной фотографией: «Внук VS Бабушка. Найди 10 отличий». Жасмин похвасталась фигурой.

Сергей Лазарев поделился фотографией из далекого прошлого: «Кто эти дети? Узнали? Я с трудом))) Детство-детство, ты куда ушло!? С Юлей Волковой!! Год 1997». И из настоящего:

Яна Поплавская рассказала о своем детстве: «Я — "девочка с Садовой". Это дом на Садовой-Самотечной, где я родилась и выросла, где прошли мои детство и юность. Это окошки, в которые я смотрела на улицу, когда родители уходили на работу в Театр на Таганке, где они служили или наказывали меня за хулиганства и запирали дома. Каждый раз, проезжая мимо, я всегда ищу эти окна и вспоминаю Москву моего детства. Булочки с изюмом по 9 копеек, цирк на Цветном и старый рынок рядом с ним. Парк на Делегатской улице и кинотеатр Форум, 30-я спецшкола...».

Игорь Верник ставит смелые эксперименты со стилем.

Александр Ревва поделился милым видео:

«Юрмальский семейный экстрим», — поделилась Кристина Орбакайте.

Фото: instagram

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