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22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Саши Савельевой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Алсу с подругами записала видео для флешмоба:

Наталья Бочкарева скучает по путешествиям:

Нонна Гришаева показала, как проходит карантин в ее семье:

Евгений Плющенко решил освоить новую профессию:

Иван Охлобыстин показал, как занимается спортом:

Любовь Толкалина записала светлое видео:

Фото и видео: Instagram

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