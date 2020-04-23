22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.
Алсу с подругами записала видео для флешмоба:
Наталья Бочкарева скучает по путешествиям:
Нонна Гришаева показала, как проходит карантин в ее семье:
Евгений Плющенко решил освоить новую профессию:
Иван Охлобыстин показал, как занимается спортом:
Любовь Толкалина записала светлое видео:
Фото и видео: Instagram
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