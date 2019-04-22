22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич показала, как подросла ее дочь.

Ксения Бородина встала на защиту реалити-шоу «Дома-2» в день его рождения: «Отношение к дому-2 всегда было противоречивое! Кто-то любит, кто-то ненавидит и это тоже чувства, кто-то скрывает что смотрит, многие не скрывают и говорят открыто, кто-то не смотрел ни разу, но сто процентов слышал о нас. 15 лет на телевидении это большой срок)) огромный опыт и конечно же успех! Часто задают вопрос, а вы отправили своих детей на такой проект? Я не знаю судьбу своих детей, я их направляю и стараюсь их жизнь сделать особенной! У нас огромное количество участников из детских домов, из разных семей, у кого-то судьба сложилась, у кого-то нет! Но они все люди, совершающие ошибки или наоборот показывавшие пример, что такое хорошо и что такое плохо. Это и жизнь и она многим из вас интересна».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram