22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @nataliapodolskaya
Наталья Подольская поздравила своего младшего сына с маленьким юбилеем — Ване исполнилось 6 месяцев.
Валерий Меладзе очаровал поклонников, опубликовав фото из детского магазина, куда отправился после рождения дочери.
«Теперь это мой любимый магазин», — пишет он.
Алена Шишкова показала нежное фото со своей мамой — подписчики сошлись во мнении, что модель настоящая мамина копия. Ирина Шейк поделилась необычным архивным фото с подругами напротив ковра — подписчики не сразу смогли узнать звезду.
Певица Зара поздравила с днем рождения своего отца и поделилась теплыми совместными фото. Ксения Алферова выложила фото с отдыха — в легкой розовой тунике актриса гуляет по морскому берегу.
Олеся Судзиловская ностальгирует и вспоминает поездку в Сочи, разделяя теплые воспоминания со своими поклонниками, а певица Елка гуляет у воды в Санкт-Петербурге и желает своим подписчикам добрейшего утра.
Виктория Боня поделилась смешным дурашливым видео и записала с друзьями пародию на клип Pussycat Dolls.
Лиза Арзамасова поделилась забавным кадром со съемок нового фильма. Ее бывшая коллега, Дарья Мельникова, делится фото с весенней прогулки под солнцем со стаканам кофе в руке.
Ната Рудова представила поклонникам образ «плохой девочки» — в черном мини-платье и грубых ботинках.
Фото: Instagram Валерия Меладзе, Ирины Шейк, Натальи Подольской, Дарьи Мельниковой, Лизы Арзамасовой, Зары, Виктории Бони, Ксении Алферовой, Алены Шишковой, Елки, Олеси Судзиловской
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