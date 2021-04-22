22 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская поздравила своего младшего сына с маленьким юбилеем — Ване исполнилось 6 месяцев.

Валерий Меладзе очаровал поклонников, опубликовав фото из детского магазина, куда отправился после рождения дочери.

«Теперь это мой любимый магазин», — пишет он.

Алена Шишкова показала нежное фото со своей мамой — подписчики сошлись во мнении, что модель настоящая мамина копия. Ирина Шейк поделилась необычным архивным фото с подругами напротив ковра — подписчики не сразу смогли узнать звезду.

Певица Зара поздравила с днем рождения своего отца и поделилась теплыми совместными фото. Ксения Алферова выложила фото с отдыха — в легкой розовой тунике актриса гуляет по морскому берегу.

Олеся Судзиловская ностальгирует и вспоминает поездку в Сочи, разделяя теплые воспоминания со своими поклонниками, а певица Елка гуляет у воды в Санкт-Петербурге и желает своим подписчикам добрейшего утра.

Виктория Боня поделилась смешным дурашливым видео и записала с друзьями пародию на клип Pussycat Dolls.