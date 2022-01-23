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22-23 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Милла Йовович с дочерью

Фото: @millajovovich/Instagram

Милла Йовович показала фото со средней дочерью Дашиэл. В комментариях отметили, что 6-летняя девочка становится все больше похожей на звездную маму.

Катя Гордон поделилась снимком с супругом и сыном. Юрист призналась, что шесть лет скрывала возлюбленного от чужих глаз, пока не вышла за него замуж несколько дней назад.

Кристина Орбакайте опубликовала трогательное видео супруга с дочерью. Муж певицы Михаил Земцов несет наследницу Клавдию на руках. «Своя ноша не тянет», — подписала кадры звезда.

Муж Кристины Орбакайте с дочерью

Оскар Кучера показал, как выглядит после новогодних праздников. За первую половину января телеведущий существенно набрал вес. «Январь подходит к своей завершающей стадии. Елку можно разбирать. А это значит, что пора заканчивать жрать, выпивать, и прочие распущенности! Все! Зал! Спорт! Диета!» — отметил шоумен.

Дима Билан уже 16 дней отдыхает на Мальдивах и планирует задержаться еще на 10. Певец загорает, наслаждается теплой погодой и набирается сил для плодотворной работы.

22 января младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Ивану исполнился один год и три месяца. В честь этого певица опубликовала трогательное видео с детьми.

Наталья Подольская с детьми

Анастасия Решетова 23 января празднует день рождения. Звезде исполнилось 26 лет. В честь праздника экс-возлюбленная Тимати опубликовала фото в обтягивающем белом платье, которое отлично подчеркивает формы девушки. «Раньше я боялась взрослеть, ведь юная красота прекрасна, но за истинной женской красотой стоит гораздо большее», — написала Анастасия.

А мать Тимати Симона поделилась снимком в купальнике. Женщина отдыхает вместе с внуками в теплых краях. В свои годы женщина может похвастаться прекрасной фигурой в ярком бикини.

Экс-супруга рэпера Гуфа и телеведущая Айза Долматова сменила имя и фамилию. Теперь звезда социальных сетей официально носит имя Ай Айза-Лилуна.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьми отдыхают в Дубае. Гимнастка старается приучить всю семью к регулярным занятиям спортом. Павел с супругой и детьми Робертом и Софией демонстрируют свои успехи. «В продолжение темы шпагатов — «Семейные колеса», — подписала видео Ляйсан.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьми на отдыхе

Ирина Дубцова, как и большинство звезд российского шоу-бизнеса, отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Певица призналась, что пытается отказаться от кофе, и просит подписчиков помочь ей советом.

Максим Галкин опубликовал селфи в полумраке. На фото юморист позирует вместе с лампой. «Вечер. Почти картина маслом», — подписал кадр супруг Примадонны.

19-летний Ромео Бекхэм поделился снимком со своей возлюбленной Мией Реган. Пара вместе уже несколько месяцев, но официально об их отношениях стало известно только в ноябре 2021 года.

Фото и видео: Instagram

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