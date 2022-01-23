22-23 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милла Йовович показала фото со средней дочерью Дашиэл. В комментариях отметили, что 6-летняя девочка становится все больше похожей на звездную маму.

Катя Гордон поделилась снимком с супругом и сыном. Юрист призналась, что шесть лет скрывала возлюбленного от чужих глаз, пока не вышла за него замуж несколько дней назад.

Кристина Орбакайте опубликовала трогательное видео супруга с дочерью. Муж певицы Михаил Земцов несет наследницу Клавдию на руках. «Своя ноша не тянет», — подписала кадры звезда.