22-23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Костенко поделилась переживаниями: «Недавно узнала, что один из самых моих близких людей - серьезно болен. Проревела сутки и корила себя себя за то, что элементарно - не находила времени позвонить. Пригласила в гости и позже звонили мне все родственники с благодарностью, потому что находясь со мной наш родной человек забыл о своем недуге, пусть и на какие-то три часа. Знаете, жизнь такая непредсказуемая. Если я скажу, что нужно ценить каждый момент- ничего нового я не открою, но постарайтесь вникнуть в каждое слово. Однажды я уже пожалела, что отложила время на суровое слово потом. Просто не смогла отпроситься с учебы( побоялась) и не попала на важное событие моей подруги. Вскоре, моей дорогой девочки не стало... В общем, отложите свои дела, почаще пишите и звоните своим бабушкам, дедушкам, дядям и тетям. Они действительно живут новостями о вас. Вот все просто - «привет, как твои дела, как здоровье? Я тебя очень люблю!». А человек счастливый на целый день».

Екатерина Климова тепло поздравила младшего сына Корнея с днем рождения: «Корнею 10 лет ! Полет нормальный) С днем рождения нас )))) Люблю!». А Дмитрий Нагиев поздравил сам себя с достижением: «Когда у меня было 100 подписчиков - я радовался. Теперь у меня 7 миллионов подписчиков - я тоже радуюсь. Я вообще неприхотливый в плане развлечений».