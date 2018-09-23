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22-23 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Данилы Козловского

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Как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

«Особенная» дочь Ирины Хакамады помогла маме собрать урожай кабачков и тыкв на дачном огороде.

Беременная Даша Мельникова выложила «традиционное» фото после посещения женской консультации. Данила Козловский удивил снимком из электрички. А невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала маленькую дочку и близняшек.

Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь Ариадну с 13-летием: «Я счастливая мама! Моя любимая, @ariadna_volochkova с Днем Рождения! Я так тебя ждала!! И это было 13 лет назад... Самую главную роль своей жизни из всех исполненных на прославленных сценах мира, я исполнила! Эта роль- МАТЕРИНСТВО! Мы живем в роскошном особняке, ездим на подаренном мне майбахе. Скоро ты будешь ездить на коне фризе Зорро. Все у тебя есть. Главная твоя опора-это я. А злыдни пусть станут Волочковыми для начала. А потом можно им и глумиться. Моя хорошая, я счастлива, что у тебя есть подруги для которых наш дом открыт! Я счастлива твоему таланту, воспитанию и любви!❤️ Я счастлива тому, что у нас есть то, чего нет у многих! Доброта. Береги это качество в своем сердце и не теряй. А злопыхателей будет у тебя больше, чем у меня... Потому что ты самая замечательная! Горжусь тобой,моя милая. И все сделаю для тебя. Твоя любящая мама. А сюрпризы-завтра!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Анастасия Стоцкая снялась с обоими детьми для обложки свежего номера журнала Hello! Russia.

Анастасия Костенко поделилась переживаниями: «Недавно узнала, что один из самых моих близких людей - серьезно болен. Проревела сутки и корила себя себя за то, что элементарно - не находила времени позвонить. Пригласила в гости и позже звонили мне все родственники с благодарностью, потому что находясь со мной наш родной человек забыл о своем недуге, пусть и на какие-то три часа. Знаете, жизнь такая непредсказуемая. Если я скажу, что нужно ценить каждый момент- ничего нового я не открою, но постарайтесь вникнуть в каждое слово. Однажды я уже пожалела, что отложила время на суровое слово потом. Просто не смогла отпроситься с учебы( побоялась) и не попала на важное событие моей подруги. Вскоре, моей дорогой девочки не стало... В общем, отложите свои дела, почаще пишите и звоните своим бабушкам, дедушкам, дядям и тетям. Они действительно живут новостями о вас. Вот все просто - «привет, как твои дела, как здоровье? Я тебя очень люблю!». А человек счастливый на целый день».

Екатерина Климова тепло поздравила младшего сына Корнея с днем рождения: «Корнею 10 лет ! Полет нормальный) С днем рождения нас )))) Люблю!». А Дмитрий Нагиев поздравил сам себя с достижением: «Когда у меня было 100 подписчиков - я радовался. Теперь у меня 7 миллионов подписчиков - я тоже радуюсь. Я вообще неприхотливый в плане развлечений».

Фото и видео: Instagram

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