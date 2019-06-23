22-23 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерию Меладзе исполнилось 54 года. Певица Альбина Джанабаева поделилась нежным снимком с именинником: «С днём рождения, Валерушка ❤️!!!».
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сочинили с дочкой песню про кота: «Утренняя семейная импровизация «Мяукник» (это по мнению Ники... кот😂) Муз. @igor_nikolaev_music , слова: В.Николаева, Ю.Проскурякова и И.Николаев!».
Татьяна Навка показала фрагменты первого победного выступления дочери Нади: «Вот наконец-то долгожданное видео нашего выступления!!! ⛸️🤩😍 Не судите строго, мы ещё совсем юные и начинающие, но мы стараемся!!! 🙏 Честно вам признаюсь, что получится из моей малышки, я не знаю, но ей ещё нет и пяти лет, а она уже знает, что такое труд, что в жизни всё достигается только старанием и преодолениями! Я очень ей горжусь!!! 👼💗 Она получает от этого занятия удовольствие, и это самое главное! 🥰 Будет она чемпионкой или нет, на всё воля Божия, в любом случае ничего в этой жизни не бывает просто так!».
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Иду значит я по Камергеру родному, вижу парень стоит с крыльями , ну думаю знак! Надо обязательно сфотографироваться в них. Подхожу к нему и говорю: «Разрешите примерить?» Он поворачивается, видит меня и говорит: «Ой, вы же эта, ну как её, Кукушка, о! Ну, как её Гагарина!» Крыльями поделился и денег взял))) #Ангелывтанце #полинагагарина #гагаринапоехали #накамергерском #городскаясумасшедшая
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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