logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

22-23 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Фото из Instagram Альбины Джанабаевой

Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
О том, как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Валерию Меладзе исполнилось 54 года. Певица Альбина Джанабаева поделилась нежным снимком с именинником: «С днём рождения, Валерушка ❤️!!!».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сочинили с дочкой песню про кота: «Утренняя семейная импровизация «Мяукник» (это по мнению Ники... кот😂) Муз. @igor_nikolaev_music , слова: В.Николаева, Ю.Проскурякова и И.Николаев!».

Татьяна Навка показала фрагменты первого победного выступления дочери Нади: «Вот наконец-то долгожданное видео нашего выступления!!! ⛸️🤩😍 Не судите строго, мы ещё совсем юные и начинающие, но мы стараемся!!! 🙏 Честно вам признаюсь, что получится из моей малышки, я не знаю, но ей ещё нет и пяти лет, а она уже знает, что такое труд, что в жизни всё достигается только старанием и преодолениями! Я очень ей горжусь!!! 👼💗 Она получает от этого занятия удовольствие, и это самое главное! 🥰 Будет она чемпионкой или нет, на всё воля Божия, в любом случае ничего в этой жизни не бывает просто так!».

Виктория Дайнеко показала, как выглядела в 20 лет, а Эмин поделился нежным снимком со всеми своими детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ПОЛНЫЙ КАЙФ 😍

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

Юлия Барановская поела черешни прямо с дерева.

Певица Слава в честь Всемирного дня йога похвасталась своими умениями.

Полина Гагарина перевоплотилась в ангела.

Энрике Иглесиас вновь умилил фолловеров видео с маленьким сынишкой.

Валерия с сыном устроила турнир по бадминтону.

Стас и Юлия Костюшкины и Юлия Меньшова провели выходные активно – певец опубликовал фото из фитнес-клуба, а телеведущая – на электросамокате.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...