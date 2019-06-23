22-23 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка показала фрагменты первого победного выступления дочери Нади: «Вот наконец-то долгожданное видео нашего выступления!!! ⛸️🤩😍 Не судите строго, мы ещё совсем юные и начинающие, но мы стараемся!!! 🙏 Честно вам признаюсь, что получится из моей малышки, я не знаю, но ей ещё нет и пяти лет, а она уже знает, что такое труд, что в жизни всё достигается только старанием и преодолениями! Я очень ей горжусь!!! 👼💗 Она получает от этого занятия удовольствие, и это самое главное! 🥰 Будет она чемпионкой или нет, на всё воля Божия, в любом случае ничего в этой жизни не бывает просто так!».