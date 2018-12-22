logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

22-23 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 17

Фото из Instagram Ларисы Гузеевой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Светлана Зейналова показала фрагмент новогоднего корпоратива редакции «Доброго утра»: «ДА вот ОНА - редакция Доброго утра. Не вся, к сожалению. Только часть. Но это те самые люди, которые работают 24 часа без сна, на морозе и на жаре, под дождём и по пояс в снегу, с температурой и на пакете сушек -если надо выпустить эфир. Для каждого из нас это свой, Маленький подвиг. И наше дело чести -сделать работу хорошо. Точнее ОТЛИЧНО! И может быть, мы всего лишь маленькая песчинка, и в историю не войдём, и не дадут медаль и потомки нас не вспомнят... это не важно! Все мы просто делаем своё дело, чтобы вам было хорошо и интересно, и самим не стыдно. Конечно, бывает ошибаемся, и нас ругают. Мы расстраиваемся и руки опускаются. Но не на долго -на это нет времени. А ровно до следующего эфира, чтобы снова пойти совершать свой маленький подвиг! Друг без друга мы ничто, а вместе мы банда 😆😆😆😆!!!! Это великое счастье работать с такими людьми».

Лариса Гузеева похвасталась раритетной елочкой: «Этой елочке лет50-.Раньше смотреть на нее было смешно- беднее не бывает, а сейчас сердце щемит от милоты…».

Юлия Савичева показала фото с символом наступающего года: «Всё, поймала волшебную свинку! Она исполняет желания, поэтому можете писать свои мечты и пожелания на 2019 год, я передам!».

Возлюбленный «особенной» дочери Ирины Хакамады — «солнечный» Влад Ситдиков отметил день рождения. Ему исполнилось 24 года.

Анастасия Костенко дразнит подписчиков фотографиями с Мальдивских островов, а Екатерина Вилкова показала новое фото своих детей, сделанное после турнира по художественной гимнастике, в котором принимала участие ее дочь Павла.

Роза Сябитова поделилась ценными советами дочерям: «Чем больше у тебя подруг, тем сильнее рискуешь остаться без мужа. Поэтому, правило первое: общайся с подругами всегда вне дома, в гости приглашай редко. Второе: все подруги должны состоять в счастливом браке и быть непривлекательными. Третье: никогда не жалуйся на супруга. Четвёртое: не отпускай никуда его одного».

Юлия Снигирь показала детское фото, Любовь Толкалина стала Снегурочкой, а Мария Шумакова удивила фолловеров «беременным» снимком.

Энрике Иглесиас поделился позитивным видео с маленькой дочкой.

«Не держите зла на других, попробуйте воспринимать каждого, кто встречается на вашем пути, как учителя, может быть тогда, вам захочется сказать им спасибо🙏🏽» — советует подписчикам Кети Топурия.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников