22-23 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Зейналова показала фрагмент новогоднего корпоратива редакции «Доброго утра»: «ДА вот ОНА - редакция Доброго утра. Не вся, к сожалению. Только часть. Но это те самые люди, которые работают 24 часа без сна, на морозе и на жаре, под дождём и по пояс в снегу, с температурой и на пакете сушек -если надо выпустить эфир. Для каждого из нас это свой, Маленький подвиг. И наше дело чести -сделать работу хорошо. Точнее ОТЛИЧНО! И может быть, мы всего лишь маленькая песчинка, и в историю не войдём, и не дадут медаль и потомки нас не вспомнят... это не важно! Все мы просто делаем своё дело, чтобы вам было хорошо и интересно, и самим не стыдно. Конечно, бывает ошибаемся, и нас ругают. Мы расстраиваемся и руки опускаются. Но не на долго -на это нет времени. А ровно до следующего эфира, чтобы снова пойти совершать свой маленький подвиг! Друг без друга мы ничто, а вместе мы банда 😆😆😆😆!!!! Это великое счастье работать с такими людьми».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram