22-23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анна Седокова и Янис Тимма прокатились на роскошном красном кабриолете. «Проживаю свою лучшую жизнь», – подписала видео певица.
Наталья Подольская с семьей вернулась из отпуска, Лера Кудрявцева дразнит фолловеров снимком из Турции, а Любовь Толкалина рассказала, на какой возраст себя ощущает.
Анастасия Волочкова показала «турецкие шпагаты», а Яна Чурикова отдыхает в Геленджике и делится с подписчиками подробностями своего отпуска.
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‼️Мини-Гид по пляжам Геленджика⬇️ Часть 1. Дикие пляжи ⠀ 🏖 Если хочешь найти классный пляж в Геленджике и окрестностях, ты должен что-нибудь пожертвовать богу удачи: деньги, время, потраченное на добытое знание, или силы. ⠀ 💚 Любишь единение с природой - ищи дикие пляжи. И готовься бороться за свою любовь. Дойдёт не каждый. #ЗОЖ и физуха - наше все. ⠀ 🧗♂️ Их общая черта - крутой берег. Слоёные скалы как будто кто-то отрезал ножом, как торт «Наполеон». 🙏🏻Итак, оценки по 10-балльной шкале и небольшие рецензии. ⠀ 👎🏻 Пляж у Батареи Зубкова ⠀ Сложность: 3 Удовольствие: 4 Чистота: 2 У легендарной Батареи Зубкова - парковка и подземный переход, ведущий к пляжу. Вид на Цемесскую бухту и порт Новороссийска. Но берег загажен пластиком ТАК, что комментариев нет. ⠀ 🤏🏻Пляж «Сосновка» Сложность: 6 Удовольствие: 6 Чистота: 5 Знают про него, в основном, местные. Чтобы туда добраться, нужно идти пешком полчаса по лесу. Добрые люди разметили путь синей и желтой краской, чтобы вы не заплутали. Когда вы туда придёте, уже порядком измотанные, увидите все тот же аншлаг с «бананами», от которых вы пытались уйти. Из хорошего - на входе стоят контейнеры для мусора. Как думаете, сколько народу не донесло свой мусор до волшебных контейнеров? ( Спойлер - не менее 30%) ⠀ 💪🏻 Пляж «Голубая Бездна» Сложность: 10 Удовольствие: 10 Чистота: 6 В один конец - 4.5 км пешком по жаре до бывшего одноимённого кемпинга. Крутой спуск вниз (спасибо какому-то советскому умельцу за лестницу из арматур) Если не готовы на серьёзный марш-бросок по южным горам - не надо. Оцените себя адекватно. Я люблю такой отдых, но всем его советовать не могу. ⠀ ‼️ ВЫВОД: Таким образом, коэффициент сложности прямо пропорционален уровню удовольствия. ЧТД ⠀ 🧐Честно говоря, отдых, в котором ты должен упахаться, чтобы отдохнуть, - это на любителя. ⠀ ♻️ Будет круто, если меньше гадить и не оставлять мусор после себя. На диких пляжах наш человек проявляет всю свою дикую сторону. 🤦🏼♀️ ⠀ ‼️Да, Абсолютно везде нужны гидротапки, так будет комфортнее заходить в воду по камням. ⠀ Так что если ты - сильный духом человек в гидротапках, такой же, как я - дикие пляжи Геленджика ждут тебя! #геленджик
Телеведущая опубликовала мини-гид по пляжам Геленджика, на которых ей удалось побывать.
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‼️Мини-гид по пляжам Геленджика⬇️ ⠀ Часть 2. Городские пляжи ⠀ Геленджик - это самая длинная набережная в мире. 15 километров, на которых не могу не отметить усилия администрации города по поддержанию чистоты. ⠀ 🚲 Да, и велодорожка - 👏🏻 ⠀ 👆🏼Но от того, в каком месте набережной сойти к морю, зависит многое. Тут такая фишка, что даже по рекомендации вам может не понравиться. ⠀ 🕉 Надо просто поймать Черноморский дзен и отдаться на волю Геленджика. И тогда он сам даст вам нужный вариант. ⠀ 🏖Есть пляжи бесплатные. Сами понимаете, суп из людей из ваших ночных кошмаров вам там обеспечен. ⠀ 💵На платных по расценкам на лежаки - что попалось нам: от 250 до 800 рэ. ⠀ 🏊🏼♂️По сходу в воду - тоже есть варианты. Даже с пирса по лесенке. Основной берег каменистый. ⠀ 📝Общая рекомендация по городским пляжам - приходите к открытию в 8 утра. Вот тогда кайфанёте! ⠀ 👎🏻 Пляж санатория «Красная Талка» Стоимость для нерезидентов санатория: 400 р. Удовольствие: 1 Чистота: 4 ⠀ Мы живем в другом отеле, нам сюда дали пропуск. Который у нас никто не спрашивал🤷🏼♀️. В итоге, прийти сюда может любой. Умилилась, когда на наш лежак плюхнулся без предупреждения чужой дед и начал снимать обувь. На замечание, мол, как же так, он сказал - ну что мне, обувь стоя снимать, что ли???? Из хорошего - длинная береговая линия, спортивные объекты на территории и детский городок. ⠀ 👌🏻 Пляж санатория «Приморье», вариант ВИП. Стоимость для нерезидентов санатория: 800 р за лежак Удовольствие: 7 Чистота: 7 ⠀ На входе тебя «обраслечивают». Следят, чтобы без браслета люди не ходили. Достаточно комфортно по заполняемости. На пляже насыпан песок. Но платить так каждый день душит морская жаба, тем более, на соседнем пляже вовсю стартуют «бананщики» 🍌 ⠀ 👍🏼 Пляж пансионата «Кавказ» Стоимость для нерезидентов пансионата: 250 р. Удовольствие: 8 Чистота: 8 ⠀ Ничего особенного, кроме моря и очень чистого берега. В итоге, голосуем за «Кавказ» по соотношению всех компонентов. Спасибо администрации пляжа! ⠀ И да, все равно берите ГИДРОТАПКИ! Главный аксессуар этого лета! ⠀ 💪🏻Протестировано на себе! Лучшие рекомендации в комментах обязательно закреплю🙏🏻 #геленджик
Катерина Шпица «доложила» об итогах своей кратковременной поездки в Оренбург: «Единственная достропримечательность, к которой мне удалось прикоснуться и взором, и рукой за свою короткую поездку в Оренбург, это памятник А.С. Пушкину. А в музей истории Оренбурга, что за моей спиной, к сожалению, не было времени даже зайти. А как было бы интересно проехать по маршруту великого поэта, который в 1833 году предпринял путешествие в Оренбуржье, собирая материал для создания «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочки». Более всего, отправляясь в Оренбургский край, Пушкин хотел ознакомиться с населением той области, где началось и разгорелось пугачёвское восстание, увидеть еще живых его свидетелей, уже стариков, и услышать истинный голос народа, узнать его отношение к восстанию и к его вождю. Занимательный факт. Пушкин прибыл в Оренбург 18 сентября 1833 , но мог бы приехать на день раньше, если бы не заяц. Когда поэт выехал из Симбирска, заяц перебежал экипажу дорогу. Пушкин был суеверен и приказал возвращаться. “Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой, уж этого зайца я бы отыскал”, – написал он в письме жене. Я не суеверна совершенно. Но если это прикосновение сулит когда-нибудь более длительную поездку в здешние места, я буду рада!».
Анна Хилькевич порадовала подписчиков фото с дочками, а Эммануил Виторган купил дочери новую игрушку.
Галина Юдашкина с семьей поучаствовала в фотосессии на яхте, а ее родители встретились с друзьями.
Алена Водонаева поделилась кадрами из необычной фотосессии с розами.
Дарья Повереннова поучаствовала в «ночном забеге» и похвасталась своими результатами: «Спите?.. А, ну ладно!.. А то я хотела похвастаться очередным своим рекордом: 10 км за 59.27 пробежала! Один из самых приятных забегов: #ночнойзабег по красочной вечерней Москве. Всем бегунам рекомендую».
Елка показала своих домашних любимцев: «Я с тремя прицепами) А коты, тем временем, понемногу свыкаются с мыслью, что этот третий, как они его называют «очень некрасивый кот», скорее всего, никуда не денется».
Иосиф Пригожин поделился снимками своей «спящей красавицы» Валерии: «Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме». Кроме того, поклонники восхищаются сходством продюсера и его дочки Елизаветы.
Ирина Салтыкова провела время с дочерью Алисой, а Борис Корчевников стал крестным папой и показал фотографию с таинства крещения.
«Самое ценное в этих фотографиях- моя внутренняя гармония) К чёрту все эти « должен», «обязан», «так правильно», «здесь нужно быть» или «ему улыбнуться». Счастливо живу без этого и Вам советую. Необъяснимая лёгкость появляется))) А фото делала мамуля, пока дедушка катал внучку- ну кайф же)))», — рассказала Юлия Ковальчук.
Натали поздравила сына с 10-летием: «Рос,рос наш любимый,дорогой,миленький ,светлый птенчик Толя и вырос в крутого парня 😉Анатолия! Живём,растём дальше! Мы очень счастливы всей нашей большой семьёй,что у нас есть такой чудесный родственник -Анатолий Рудин! ЛЮБИМ!!!».
Арарат Кещян выяснил, куда уходит детство: «В Пермский край, село Кыласово, музей Истории Сибирского тракта. Самый уютный музей. Захотелось лечь на эту кровать и провалиться в глубокий сон, чтобы... Чтобы по лестнице подниматься закидывая маленькие ножки с разбитыми коленками. Чтобы ложки опять стали большими и пришлось их обхватывать всей ладонью. Чтобы побегать по высокой траве. Чтобы взобраться на плечи отцу и усесться на шее, ухватившись двумя руками за его густые кудри. Чтобы...».
Елена Валюшкина показала яркий театральный образ, а Анна Семенович превратилась в подружку Джокера Харли Квинн на съемках нового клипа.
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Я сегодня ночью не сомкнула глаз, волнение и счастливое предвкушение не давали спать 🤪 Но сейчас это не важно, мы творим супер крутую работу для вас ❤️ Будет пушка 💥 И да , по роли я жую жвачку и веду себя очень плохо ( смотри сторис)😂😅 Я очень благодарна своей профессиональной команде, которая за меня горой 🙏🏼спасибо @rustamromanov.ru @yakovleva_yulia @krivenko_evgeny @katrin_erdman #манибой #сьемки #клип #комедия #позитив #любимаяработа #счастьеесть #анясеменович
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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