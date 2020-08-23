22-23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица «доложила» об итогах своей кратковременной поездки в Оренбург: «Единственная достропримечательность, к которой мне удалось прикоснуться и взором, и рукой за свою короткую поездку в Оренбург, это памятник А.С. Пушкину. А в музей истории Оренбурга, что за моей спиной, к сожалению, не было времени даже зайти. А как было бы интересно проехать по маршруту великого поэта, который в 1833 году предпринял путешествие в Оренбуржье, собирая материал для создания «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочки». Более всего, отправляясь в Оренбургский край, Пушкин хотел ознакомиться с населением той области, где началось и разгорелось пугачёвское восстание, увидеть еще живых его свидетелей, уже стариков, и услышать истинный голос народа, узнать его отношение к восстанию и к его вождю. Занимательный факт. Пушкин прибыл в Оренбург 18 сентября 1833 , но мог бы приехать на день раньше, если бы не заяц. Когда поэт выехал из Симбирска, заяц перебежал экипажу дорогу. Пушкин был суеверен и приказал возвращаться. “Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой, уж этого зайца я бы отыскал”, – написал он в письме жене. Я не суеверна совершенно. Но если это прикосновение сулит когда-нибудь более длительную поездку в здешние места, я буду рада!».